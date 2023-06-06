جامعة أسيوط تطلق اللجنة العليا للتحول الرقمي لمواجهة الشائعات

عقدت اللجنة العليا للتحول الرقمي بجامعة أسيوط، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ لاستعراض ومناقشة أهم التطورات فى مجال تطبيق التحول الرقمي بالجامعة، والانتهاء من ميكنة قطاعاتها المختلفة، ووضع الاستراتيجيات الجديدة و الخطط والسياسات العامة للفترة المقبلة خلال العام 2023/2024م.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والتنمية البيئة ، والدكتورة تيسير عبد الحميد عميد كلية الحاسبات و المعلومات، والدكتور مؤمن طه المليجي المدير التنفيذي للمعلومات CIO، والدكتور حسن الهواري مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات الجامعية ودعم اتخاذ القرار، و الدكتور عبد الرحمن حيدر عبد الرحمن مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ، و الدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة،والأستاذ شوكت صابر أمين الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمحور التحول الرقمي بشتى قطاعاتها، وتطوير جميع ما تقوم به من خدمات وإجراءات، في إطار توظيف التقنيات الرقمية؛ لتعزيز القدرات التعليمية والبحثية والإدارية للجامعة.

واطلع الدكتور أحمد المنشاوي خلال الاجتماع، على جدول الأعمال المقترح بخصوص هيكلة إدارة التحول الرقمي، وميكنة قطاعات الجامعة، وأهم التطورات التي وصلت إليها مشاريع التحول الرقمي الحالية، و المخطط لها خلال الفترة المقبلة.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، بضرورة مواصلة الجهود المكثفة؛ للعمل على تنفيذ الإستراتيجيات الجديدة و الخطط و السياسات العامة للتحول الرقمي داخل الجامعة، والإشراف والمتابعة الدورية لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، و الجاري تنفيذها فى ذلك الشأن، وهو ما يأتي تأكيداً على حرص الجامعة، واستمرارها في تنفيذ استراتيجتها ورؤيتها الواضحة في مجال التحول الرقمي، واتخاذ الكثير من الخطوات الجادة؛ للانتهاء من ميكنة كافة قطاعاتها، وتطوير تلك السياسيات والخطط العامة وفقاَ لأهم المستجدات؛ لتكون جامعة أسيوط رائدة و متميزة بين الجامعات المحلية و الدولية كجامعة رقمية ذكية، وتوفير كافة المقومات التقنية الحديثة، و بناء مجتمع جامعي رقمي، وبنية تحتية مجهزة بكافة الأدوات التكنولوجية على أحدث مستوى؛ بما يخدم أهداف الجامعة، و يواكب خطة استراتيجية وزارة التعليم العالي للتحول الرقمي و رؤية مصر2030.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أهمية دور إدارة الإعلام الرقمي؛ لمواجهة الشائعات والأخبار الزائفة، وإبراز انجازات الجامعة، وبناء الوعي، مشددًا على ضرورة التطوير المستمر في المحتوى الرقمي الذي يعكس صورة الجامعة وأنشطتها المختلفة، وبما يتناسب مع التطورات الهائلة وغير المسبوقة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات التي ضاعفت من مسئولية الإعلام، فضلا عن ضرورة رفع كفاءة الإعلام الجامعي الرقمي؛ للتعامل مع التحديات المهنية والأخلاقية التي تطرحها التطورات الراهنة في وسائل الإعلام التقليدية والجديدة في ظل تطورات الوسائط الرقمية، ووسائل الإعلام الاجتماعي.

واستعرض الدكتور مؤمن طه المليجي المدير التنفيذي للمعلومات، موقف جامعة أسيوط في التحول إلى جامعة رقمية ذكية خلال العام 2023/2024، مشروعات التحول الرقمي الجاري تنفيذها، والمخطط لها من خلال استعراض البنية التحتية التكنولوجية للجامعة، من ضمنها: إنشاء مركز بيانات حديث Data Center يخدم كل خوادم الشبكة، ونظم المعلومات والتعليم الإلكتروني، واستكمال مشروعات البوابة الإلكترونية من خلال الكارت الذكي، و الذى بموجبه يمكن الحصول على جميع الخدمات الجامعية، وتوفير الكتب الدراسية لكافة الفرق وكليات الجامعة فى نسخ إلكترونية ، ودعم و استكمال منظومة الامتحانات الرقمية، وتجميع و تحديث الخدمة المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، و الطلاب، والعاملين، ولكل أفراد الجامعة، والارتقاء بترتيب موقع و تصنيف الجامعة عالمياَ بالتعاون مع مكتب التصنيف الدولي؛ بزيادة روابط الراجعة Backlinks ، و استيراد الأبحاث من .Google scholar.

وأضاف الدكتور مؤمن طه المليجي، أن جهود الجامعة تتضمن خلال الفترة المقبلة فى التحول الرقمي: صيانة الأنظمة الإدارية القائمة ، وتوحيد و استكمال قواعد البيانات من خلال تجميع بيانات الجامعة الإدارية فى مستودع رقمي موحد، ووضع آليات مستدامة لتحديثها ، وتجهيز مقر جامعة أسيوط لإصدار الشهادات الثبوتية، وتجميع بيانات البيومترية، بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة و الذكية و وزارة التعليم العالى ، وتحقيق حرم جامعي يخضع لنظام التحصيل الإلكتروني.

اجتماع جامعة أسيوط

اجتماع جامعة أسيوط