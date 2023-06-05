رئيس "صناعة النواب": الدعم الرئاسى لتوطين الصناعة يضعنا على أعتاب نهضة شاملة

استهل وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، زيارته لمدن القناة، بمقابلة اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

وتأتي زيارة وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب لتفقد عدد من المصانع والمشروعات والمناطق الصناعية بالسويس الإسماعيلية وبورسعيد على مدار 3 أيام، برئاسة معتز محمود رئيس اللجنة.

وأكد معتز محمود خلال اللقاء، أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم أو تنهض وتحقق تنمية بدون الصناعة، مشيرا إلى أن الصناعة تمثل 16٪ من حجم الاقتصاد المصري.

وشدد معتز محمود، رئيس اللجنة، علي ضرورة زيادة الإنتاج وتعظيم العائد المحلي والصناعة وصناعة المنتجات التي يتم استيرادها محليا، حيث يتم استيراد سلع بقيمة 52 مليار جنيه، وتصدير سلع بقيمة 24 مليار جنيه، ويمكن صناعة كثير من السلع التي يتم استيرادها محليا.

وأكد رئيس اللجنة، أن القيادة السياسية تقدم أكبر دعم للصناعة وتوطين الصناعة الوطنية من خلال المبادرات الرئاسية، مما يضع مصر على أعتاب نهضة صناعية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لمواجهة الصعوبات والمعوقات.

وعرض معتز محمود، مشكلة مصنع مصر إيران للغزل والنسيج الذي تفقدته اللجنة صباح اليوم، والحلول المتاحة.

وأشار معتز محمود أن هدف الزيارة التي تقوم بها لجنة الصناعة بمجلس النواب هو الاستماع للمشاكل وتذليل العقبات أمام المصانع والمستثمرين.

واستعرض محافظ السويس النشاط الصناعي والصناعات وتطوير البنية الأساسية بالمحافظة،

كما عرض الإنجازات والجهود التي تقوم به الدولة في عدد من القطاعات والصناعات.

وأكد المحافظ توفر مقومات الاستثمار الجيد بالمحافظة، حيث تضم أكبر الموانئ التجارية على البحر الاحمر، خاصة بعد تطوير الموانئ وتوفير كل أنواع الصناعات الكبرى مثل الغزل والنسيج والسيارات والحديد والصلب والأسمنت.

وعرض المحافظ العديد من الأنشطة من المزارع السمكية وتوفير كافة السلع من خلال دعم الإنتاج الوطني وتسهيل الاستثمار.



وطرح النواب العديد من التساؤلات حول ما تقوم به المحافظة من أنشطة وأبرز المعوقات التي تواجه الصناعة.

وأكد النائب محمود الشامي، أهمية تذليل العقبات أمام الصناعات الموجودة لزيادة الإنتاج المحلي.