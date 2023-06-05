"اختراق سيسنا".. قصة طائرة أثارت "فزع الأمريكان" قبل استهدافها ليلاً

قال مسؤولون في الولايات المتحدة إن طائرة لا تستجيب للأوامر حلقت فوق سماء واشنطن العاصمة، الأحد، ما دفع الطائرات المقاتلة العسكرية لاعتراضها بمستويات تفوق سرعتها سرعة الصوت، ما تسبب في سماع دوي صوتي مرتفع فوق ولاية فرجينيا.

وتحطمت الطائرة في وقت لاحق في ولاية فرجينيا ولم يتم العثور على ناجين.

نشرت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) طائرات مقاتلة من طراز إف 16 للرد على طائرة سيسنا 560 سايتيشن في غير المستجيبة فوق واشنطن العاصمة وفرجينيا، حسبما ذكرت نوراد في بيان.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة (سي بي إس نيوز) إن التدافع تم إجراؤه بواسطة الجناح المقاتل رقم 113 التابع للحرس الوطني في العاصمة.

وقالت نوراد:"سُمح لطائرة نوراد بالسفر بسرعة تفوق سرعة الصوت وربما سمع سكان المنطقة دوي انفجار صوتي"، مضيفة أن المشاعل التي ربما تكون مرئية للعامة قد استُخدمت أيضًا في محاولة للحصول على انتباه الطيار.

سرعان ما انتقل السكان الذين تصادفوا لالتقاط صوت الطائرات المقاتلة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ونشروا مقاطع فيديو عن الدوي الصاخب الذي اخترق ظهيرة هادئة على ما يبدو.

وقال المسؤول الامريكي إن الطائرة كانت تسير في "مسار طيران غريب".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة سيسنا، غادرت مطار إليزابيثتون المحلي في إليزابيثتون بولاية تينيسي وكانت متجهة إلى مطار لونغ آيلاند ماك آرثر في نيويورك .

وأظهر متتبعو الرحلات أن الطائرة تغادر متوجهة شمالًا إلى لونغ آيلاند من تينيسي قبل أن تستدير وتطير مباشرة إلى العاصمة.

وأظهر المتتبعون أن الطائرة تنزل بسرعة قبل أن تتحطم وتنخفض عند نقطة واحدة بمعدل أكثر من 30 ألف قدم في الدقيقة ، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

تم اعتراض طائرة سيسنا من قبل الطائرات المقاتلة نحو الساعة 3:20 مساءً بالتوقيت الشرقي وقال البيان إن الطيار ظل غير مستجيب طوال محاولات NORAD للاتصال، وتحطمت الطائرة في نهاية المطاف بالقرب من غابة جورج واشنطن في فيرجينيا.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية بالقرب من مونتيبيلو بولاية فيرجينيا، وقال مسؤول أمريكي لـ سي بي إس نيوز إن طائرات سيسنا لم تسقط من قبل طائرات إف -16.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان، إنها رصدت الطائرة ووضعت مؤقتا مجمع الكابيتول "في حالة تأهب قصوى حتى غادرت الطائرة المنطقة".