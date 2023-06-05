الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات لصيانة الأعمدة وإزالة الوصلات المخالفة بزفتي والمحلة

صيانة الاعمدة
صيانة الاعمدة

شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، بقيادة عمرو فكرى، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملة من صيانة وإصلاح نحو 90 كشافًا وتركيب 15 كشافا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

كما نظمت رئاسة مركز ومدينة زفتى، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها، مما أسفرت عن صيانة وإصلاح نحو 21 كشافًا وتركيب 6 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أكد متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

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