الأربعاء.. افتتاح العرض المسرحى "باب عشق" على مسرح الطليعة

يفتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحى "باب عشق"، فى التاسعة من مساء يوم الأربعاء ٧ يونيو الجارى على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة.

العرض إنتاج فرقة مسرح الطليعة، برئاسة المخرج عادل حسان، والنص حائز على جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021 ويعد العرض الرابع عشر من سلسلة العروض التى أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد"، كما يعد ثانى عروض فرقة مسرح الطليعة خلال هذا العام بعد العرض المسرحى "بيت روز".

"باب عشق" تأليف إبراهيم الحسيني، إخراج حسن الوزير، أشعار درويش الأسيوطي، موسيقي وألحان محمد حسني، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبدالرحمن، استعراضات محمد بحيري، مكياج وفاء مدبولي، مخرج منفذ محمود الرفاعي، تمثيل "ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني"، وآخرين.

وكلفت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بمباشرة أعمال رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح، بجانب مهام عمله، وذلك فى 22 أكتوبر 2022.

يختص القطاع بالتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية الاستعراضية والمركز القومي للسينما واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقى الأساليب وأبسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافيًا وترفيهيًا.

يهدف القطاع لإثراء حياتنا الثقافية في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية لتحسين الأداء والارتقاء الملحوظ لأجهزة الإنتاج الثقافي والمتمثلة في كل من: الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح، الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما، الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، مركز الهناجر للفنون، والإدارة العامة للتراخيص الفنية.