مواعيد مباريات الأسبوع الـ 29 في دوري القسم الثاني

دخلت مسابقة دوري القسم الثاني مراحلها الحاسمة وقد تشهد مباريات الأسبوع التاسع والعشرين التي ستقام على مدار ثلاثة أيام تحديد أول الصاعدين لدوري الأضواء والشهرة وهو فريق إف سي زد في حال فوزه أو تعادله مع وادي دجلة في المباراة التي ستقام بالقاهرة يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الأولى انحصرت المنافسة على الصعود للدوري الممتاز بين الجونة المتصدر برصيد 63 نقطة ولافيينا الثاني برصيد 62 نقطة وسيلعب الجونة بملعبه مع المقاصة وفي نفس اليوم يستضيف لافيينا فريق تليفونات بني سويف .

وتعتبر المجموعة الثالثة الأكثر اشتعالا من حيث المنافسة على القمة وتضم 4 أندية وهى بلدية المحلة " 52 نقطة " وطنطا " 51 نقطة " وأبو قير للأسمدة " 50 نقطة " ودكرنس " 49 نقطة " وستقام مباريات الأسبوع التاسع والعشرين لهذه المجموعة يوم الأربعاء المقبل حيث يستضيف بلدية المحلة فريق هلال مطروح ويحل طنطا ضيفا على فريق الحمام ويلتقي دكرنس مع المنصورة وأبوقير للأسمدة مع كفر الشيخ .

إضافة لمواجهات فرق القمة هناك مباريات ساخنة في صراع الحصول على المركز السادس في المجموعات الثلاث أهمها مباراتي العبور مع الاتصالات وبتروجت مع الترسانة في المجموعة الثانية .

مواعيد مباريات الأسبوع ال29 في دوري القسم الثاني

الأربعاء 7 يونيو

المجموعة الثالثة

المنصورة × دكرنس

بلدية المحلة × هلال مطروح

الحمام × طنطا

أبوقير للأسمدة × كفر الشيخ

بروكسي × الأوليمبي

بايونيرز × سبورتنج

المصري بالسلوم × المجد السكندري

الجمهورية شبين × نبروه

الخميس 8 يونيو

المجموعة الأولى

الألومنيم × المدينة المنورة

الجونة × المقاصة

بترول أسيوط × النصر للتعدين

ملوي × الفيوم

ديروط × المنيا

طامية × شبان قنا

كيما × أسمنت أسيوط

لافيينا × تليفونات بني سويف

الجمعة 8 يونيو

المجموعة الثانية

القناة × الإعلاميين

إف سي زد × وادي دجلة

بتروجت × الترسانة

العبور × الاتصالات

بورتو السويس × السكة الحديد

مستقبل وطن × منتخب السويس

الانتاج الحربي × النصر

إيسترن كومباني × كهرباء الإسماعيلية .