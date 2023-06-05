دفنه تحت "صبة خرسانية".. ننشر صور الطفل مروان ضحية العنف بالمرج

حصلت الدستور على صور المجني عليه ويدعى « مروان سيد» يبلغ من العمر 11عامًا ، والذي قُتل على يد جاره في منطقة المرج ، بعد وصلة ضرب وتعذيب استمرت لأيام ومن ثم دفن جثه الطفل أسفل صبة خرسانية.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأشخاص بغياب نجله مروان سيد البالغ من العمر 11 عامًا، وبعد التحريات كشف رجال الأمن أن وراء ارتكاب الواقعة شاب من جيران المجني عليه، وبعد فحص وتفريغ الكاميرات تم العثور على جثة الطفل المجني عليه أسفل صبة خرسانية أعلى منزل المتهم.

وبعد المناظرة تبين أن الطفل تعرَّض للاعتداء والضرب المُبرح على يد المتهم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

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