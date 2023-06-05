الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل اتهام طليق بوسى لزوجها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بـ8 ملايين جنيه

المطربة بوسي
المطربة بوسي

حصل «الدستور» على صورة من البلاغ المقدم ضد طليق المطربة بوسي وآخرين لتورطهم في خطف شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من منتج فني بالمقطم، عقب سماع أقوالها أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية، وتقديم ما يفيد تسوية المبالغ والتصالح.

جاء في محضر الشرطة رقم 2409 لسنة 2023، أن المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته «فطين»- طليق المطربة بوسي- ، تقدم ببلاغ يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة؛ لقيامه بتحريض كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفته الفوال، 50 سنة، عاطل، هلالي، ميدو، لاستيلائهما على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه، وجميعها محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي،- زوجة المشكو في حقه الأول- موضحًا أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله «فطين»، بالبنك الأهلي فرع إيزي سبورت الهضبة الوسطى ثم إعطاؤهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض- مطواة- وفروا هاربين-.

المحامي وليد عاشور - طليق المطربة بوسي- فرع إيزي سبورت الهضبة الوسطى 8 ملايين جنيه فطين

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