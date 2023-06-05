الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد انتظام امتحانات كليتي التربية الرياضية والزراعة

جامعه المنصوره
جامعه المنصوره

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي “2022-2023” بكليتي التربية الرياضية والزراعة حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بجميع كليات الجامعة، وفقا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والجداول المُعلنة بالكليات.

واستقبله بكلية التربية الرياضية كل من دكتور أحمد عبد العظيم عميد الكلية، دكتورإيهاب البراوى - وكيل الكلية للتعليم والطلاب، كما استقبله بكلية الزراعة دكتور محمد شطا  عميد الكلية، دكتور صالح السيد سعده - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن الغمرى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وتابع الدكتور شريف يوسف خاطر، خلال جولته الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الإمتحانات واتخاذ التدابير اللازمة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا.

واستطلع رئيس الجامعة خلال الجولة، آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن اى مشكلات أثناء عقد الإمتحانات.

وأشاد بحسن سير العملية الامتحانية و توافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات، مع تواجد جميع العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، وإنتظام الطلاب داخل القاعات، وإلتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية.

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أى اهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

شريف يوسف رئيس جامعة جامعة المنصورة المنصورة امتحانات

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