محافظ بورسعيد يتفقد أرض الإسكان التعاونى بالحى الإماراتى (صور)

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الإثنين، أرض مشروع الإسكان التعاوني بالحي الإماراتي جنوب المحافظة، لبحث الخطوات التنفيذية للبدء في تنفيذ المشروع.

جاء ذلك عقب اجتماع محافظ بورسعيد مع رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، ووفد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

واستمع محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لنتائج المعاينة المبدئية للأرض، حيث أكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أنه سيتم دراسة طبيعة التربة، والبدء في أعمال الرفع المساحي بالمنطقة والتي تستغرق بحد أقصى 3 أشهر ثم موافاة المحافظة بالنتائج مع تحديد المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروع، موجهًا الجهات المختصة بسرعة البدء في أعمال الرفع المساحي للأرض وإعداد دراسة وافية لطبيعة المنطقة.

ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق التام بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد، بسرعة إنجاز العمل، مؤكدًا أنه سيتم البدء في إقامة وحدات لمستحقي المشروع التعاوني على مساحة 17 فدانًا بالحي الإماراتي بجانب منطقة مساكن محمد مهران، وسيتم تنفيذ المشروع على أعلى مستوى بما يليق بأبناء محافظة بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن أرض المشروع بجانب محمد مهران بالحي الإماراتي، تعد ذات قيمة عالية جدًا، حيث إنها شاملة الخدمات بالإضافة لقربها من المنطقة الصناعية ومدخل بورسعيد الجنوبي، وبحيرة المنزلة وتواجد شبكة طرق على أعلى مستوى لخدمة أهالي المنطقة، وهناك جهود مكثفة لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة