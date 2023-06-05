بعد مرور عام على انفصالها.. شاكيرا تعود لبرشلونة وتثير الجدل

تصدرت المطربة الكولومبية شاكيرا عناوين الأخبار لما يقرب من عام بعد انفصالها عن صديقها جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، ولكنها عادت لتتصدر العناوين مرة أخرى بصديقها الجديد.

وبحسب موقع "إيسنتالي سبورت" الأمريكي، تصدرت شاكيرا عناوين الأخبار مرة أخرى بعودتها لبرشلونة للمرة الأولى منذ انفصالها عن بيكيه في إشارة على تعافيها من تداعيات الانفصال المفاجئ وخيانته لها.

اهتمام غير متوقع وصديق جديد

وأضاف الموقع أن شاكيرا حظيت باهتمام وترحيب غير متوقع عقب عودتها إلى إسبانيا، في ظل ظهور شائعات تفيد بأن على علاقة سرية مع لويس هاميلتون.

وتابع أن كل شيء بدأ بعد ظهورها بشكل غير متوقع في الفائز بسباق الجائزة الكبرى في ميامي لويس هاميلتون متسابق الفورميلا 1، لكن المطربة البالغة من العمر 46 عامًا أخذت الشائعات خطوة أخرى بعد عودتها إلى برشلونة، حيث أول شيء فعلته بعد هبوطها في إسبانيا هو الذهاب لملعب النادي الإسباني وهو أذهل قاعدة المعجبين.

وأضاف أن شاكيرا التقطت صورة لها من الملعب في الذكرى السنوية لانفصالها وكانت سعيدة بعودتها إلى برشلونة، ورصد المصورون مرافقة شاكيرا للويس هاميلتون وعدد قليل من الأصدقاء الآخرين، إلى جانب متسابق الفورميلا 1.

وتابع أن شاكيرا حضرت سباق الجائزة الكبرى الإسباني، حيث حصل هاميلتون على المركز الأول للمرة الأولى منذ فترة طويلة، يتكهن المشجعون بالفعل حول التأثير الإيجابي لشاكيرا على حياة متسابق الفورميلا 1.

وأثار هاميلتون الجدل بتصريحه قبل السباق، والذي لمح فيه بطريقة غير مباشرة بعلاقته مع شاكيرا، حيث قال: "أريد أن أجد نفسي لاتينيًا".

وأكد الموقع الأمريكي، أن شاكيرا نجحت في محو الذكرى السيئة التي حدثت لها قبل عام بالظبط عندما أعلنت انفصالها عن بيكيه وانتشرت أخبار خيانته لها.