تزامنًا مع اليوم العالمى.. شروط التبرع بالدم وأهميته

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري شروط التبرع بالدم بطريقة آمنة، تزامنًا مع إطلاق اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أن شروط التبرع بالدم هى:-

-أن يكون المتبرع بصحة جيدة.

-لا يعاني أى أمراض معدية أو مزمنة تمنع التبرع.

- أن يكون عمر المتبرع من 18-60 سنة.

- لا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم.

- أن تكون نسبة الهيموجلبين للرجال من 13 جم، للنساء من 12 جم إلى 18 جم.

وأشارت إلى أن التبرع بالدم يعمل على زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية.

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