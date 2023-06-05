الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تزامنًا مع اليوم العالمى.. شروط التبرع بالدم وأهميته

التبرع بالدم
التبرع بالدم

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري شروط التبرع بالدم بطريقة آمنة، تزامنًا مع إطلاق اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أن شروط التبرع بالدم هى:-

-أن يكون المتبرع بصحة جيدة.

-لا يعاني أى أمراض معدية أو مزمنة تمنع التبرع.

- أن يكون عمر المتبرع من 18-60 سنة.

- لا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم.

- أن تكون نسبة الهيموجلبين للرجال من 13 جم، للنساء من 12 جم إلى 18 جم.

وأشارت إلى أن التبرع بالدم يعمل على زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية.

FB_IMG_1685966708078
FB_IMG_1685966708078
FB_IMG_1685966723112
FB_IMG_1685966723112
الالتهاب الكبدي الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر القاهرة والاسكندرية الفئات المستهدفة الدورة الدموية الأحمر المصري

الأكثر قراءة

هل يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

موعد عيد الأضحي المبارك 2023 وعدد أيام الإجازة الرسمية

الإحصاء: 7.02% ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023

محافظة الجيزة: إزالة 37 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالعياط والبدرشين والحوامدية

محافظ الدقهلية: إحالة 61 مخالفة تموينية للنيابة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس