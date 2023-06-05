الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عايدة نصيف تطالب بزيادة مخصصات البحث العلمى وربط التعليم بحاجات التنمية

الدكتورة عايدة نصيف
الدكتورة عايدة نصيف

قالت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن بند التعليم بالموازنة العامة للدولة لم يستوف الاستحقاق الدستورى فى الإنفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمى.

وأشارت "نصيف" إلى أن دستور 2014 نص على تخصيص 3% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة، و4% على التعليم، وإنفاق 4% على التعليم العالى "الجامعى"، و4% على البحث العلمى كبداية على أن تزيد هذه النسب سنويًا.

وأضافت الدكتورة عايدة نصيف تعليقًا على مناقشة مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، على أهمية استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، لقد جاءت خطة الدولة بها خلل للالتزام بالنسب المقررة دستوريًا.

وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن التعليم والبحث العلمي أساس تقدم وازدهار الدول ويجب ربط التعليم والبحث العلمى بالاقتصاد فالدول التى أعطت للتعليم والبحث العلمى الأهمية الأولى أصبحت من أوائل الدول تقدمًا فى الاقتصاد، لافتة إلى أن ما هو مطروح بخطة الدولة لمخصصات البحث العلمى يعد نسبة متواضعة جدًا، مطالبة بضرورة زيادة مخصصات البحث العلمى وربط العملية التعليمية والبحثية بحاجات التنمية والاقتصاد الوطني.

ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وأعلن عبدالرازق عن أن الجلسة ستستأنف في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري.

 وجاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، بالإضافة إلى التأشيرات العامة المرافقة له.

18 يونيو الاقتصاد الوطني التعليم والبحث العلمي التعليم والصحة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار العلاقات الخارجية لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

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