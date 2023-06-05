رضوى الشربيني تثير الجدل بتويتة جديدة تجمع بين الرجال والحرب.. ما القصة؟

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، جمهورها ومتابعيها بتغريدة مثيرة للجدل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

وكتبت الشربيني: "الحب زي الحرب الاتنين محتاجين رجال" وأثارت التغريدة جدلا واسعا وتفاعلا من الجمهور، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: «فعلا معاكي حق»، «الرجالة ماتت في الحرب شهداء يا أستاذة رضوى»، "وأنا هفضل أحارب طول حياتي" و"كلام كبير" و"فعلا هذا الرابط بينهم" .

وخلال الأسبوع الماضي وفي مداخلة تليفونية مع الإعلامية رضوى الشربيني ببرنامج “هي وبس” المذاع عبر شاشة “cbc سفرة”، تحدث الإعلامي شريف مدكور، عن صداقته بالشربيني وبالفنان مراد مكرم، مؤكدا أنهم يقدمون برامج متميزة يصعب تقليدها، مضيفا: "نعمة وفضل أن كل واحد فينا عنده الجزئية بتاعته".



