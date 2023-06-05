الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمخالفتهم الاشتراطات.. محافظ المنوفية: غلق 7 مخابز بلدية وسياحية بمراكز السادات وتلا وأشمون

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق (6) مخابز بلدى بنواحي كفر داود والخطاطبة بمركز السادات  وتلا وبندر أشمون لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين كعقوبة إدارية لمخالفتهم اللوائح والقوانين والتوجيهات الوزارية أرقام (35) لسنة 2022 و(37) لسنة 2020، (30) لسنة 2017، كما قرر المحافظ غلق مخبز سياحى بناحية شنشور بأشمون لحين استخراج الترخيص اللازم لمزاولة النشاط مع فصل مصدر المياه والكهرباء والاستعانة بشرطة المرافق والوحدة المحلية فى تنفيذ الغلق.


جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدة مخالفات تموينية ومنها القيام بضرب مبيعات وهمية والتلاعب بأوزان الرغيف لإنتاج خبز ناقص الوزن.


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


 


 

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