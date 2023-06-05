الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية ووزير الصناعة السعودي يتفقدان مجموعة من المصانع بالمحافظة

محافظ المنوفية ووزير
محافظ المنوفية ووزير الصناعة السعودي

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وبندر بن إبراهيم الخـريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق، والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، جولة تفقدية بمجموعة شركات العربي بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار التعاون المشترك لتعظيم الفرص الاستثمارية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بين البلدين .

و تفقد محافظ المنوفية ووزير الصناعة السعودي مصنع الثلاجة C ضمن 3 مصانع A،B،C واستمعا لمراحل تصنيع الثلاجات التي يتم تنفيذها وفقاً لنماذج متنوعة لتناسب احتياجات العملاء ، كما تم شرح مكونات المصنع وعمليات ومراحل التصنيع الذي يضم أقسام متنوعة منها ( تشكيل الكابينة الصاج والبلاستيك ، تجميع دورة الثلاجة واختبارها ، حقن الطبقة العازلة ، تشكيل الفراغي ) وذلك بطاقة إنتاجية بلغت مليون و 200 ألف ثلاجة في العام .

 كما تفقدوا مصنع الغسالات وتم استعراض فيديو توضيحي لمراحل التصنيع للوصول للمنتج النهائي بطاقة إنتاجية بلغت مليون و 200 ألف في العام  كمرحلة أولى، ومن المتوقع إنتاج 3 مليون في العام كمرحلة ثانية، وتم تفقد نماذج للغسالات وغرف التدريب وتوكيد الجودة وعدد من مراحل التصنيع النهائي.

- هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن تفعيل العمل المشترك لتعظيم الاستفادة بين البلدين

وخلال الزيارة أكد محافظ المنوفية حرص الدولة المصرية على التعاون الدائم مع المملكة العربية السعودية لترسيخ مفهوم العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات بمختلف أوجه التعاون، مشيراً إلى  أنه وفقاً للرؤية التنموية المشتركة بين البلدين يوجد العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن تفعيل العمل المشترك لتعظيم الاستفادة وتحقيق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين، كما أكد المحافظ حرص القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اتخاذ العديد من القرارات  لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين  وخلق مناخ استثمارى من أجل دعم خريطة الاقتصاد الوطنى.

ومن جانبه أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن سعادته بتلك الزيارة ومشاهدته أحدث نظم التقنيات والقدرات الصناعية المتميزة لمنتجات مجموعات شركات العربي، مشيداً بجهود الحكومة المصرية وتعاونها الملموس مع المستثمرين السعوديين وتيسير مناخ الاستثمار وتذليل العقبات والتحديات لبناء قاعدة صناعية عملاقة، مؤكداً أننا نهدف إلى تحقيق المزيد من الإستراتيجية الوطنية للصناعة من أجل المساهمة فى زيادة الناتج المحلي والفرص الاستثمارية للبلدين  وخلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يؤكد دوماً علي قوة العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

إبراهيم العربي احتياجات العمل احتياجا أبو ليمون التعاون المشترك الثروة المعدني الثروة المعدنية التجارة والصناعة التاريخية البلدين الشقيقين

الأكثر قراءة

محافظ سوهاج يلتقى وفد وزارة النقل لمراجعة خط سير القطار السريع

رئيس مرسى مطروح: رفع كفاءة شواطئ جزيرة روميل في باب البحر

المشدد 10 سنوات لصاحب محل للاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن مصروفات المدارس الخاصة

كريم بنزيما يوقع عقود انتقاله إلى اتحاد جدة السعودى حتى 2025

"كسرت دماغها بالشومة".. اعترافات قاتل شقيقته بسبب الميراث بأطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس