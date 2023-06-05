محافظ المنوفية ووزير الصناعة السعودي يتفقدان مجموعة من المصانع بالمحافظة

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وبندر بن إبراهيم الخـريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق، والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، جولة تفقدية بمجموعة شركات العربي بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار التعاون المشترك لتعظيم الفرص الاستثمارية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بين البلدين .

و تفقد محافظ المنوفية ووزير الصناعة السعودي مصنع الثلاجة C ضمن 3 مصانع A،B،C واستمعا لمراحل تصنيع الثلاجات التي يتم تنفيذها وفقاً لنماذج متنوعة لتناسب احتياجات العملاء ، كما تم شرح مكونات المصنع وعمليات ومراحل التصنيع الذي يضم أقسام متنوعة منها ( تشكيل الكابينة الصاج والبلاستيك ، تجميع دورة الثلاجة واختبارها ، حقن الطبقة العازلة ، تشكيل الفراغي ) وذلك بطاقة إنتاجية بلغت مليون و 200 ألف ثلاجة في العام .

كما تفقدوا مصنع الغسالات وتم استعراض فيديو توضيحي لمراحل التصنيع للوصول للمنتج النهائي بطاقة إنتاجية بلغت مليون و 200 ألف في العام كمرحلة أولى، ومن المتوقع إنتاج 3 مليون في العام كمرحلة ثانية، وتم تفقد نماذج للغسالات وغرف التدريب وتوكيد الجودة وعدد من مراحل التصنيع النهائي.

- هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن تفعيل العمل المشترك لتعظيم الاستفادة بين البلدين

وخلال الزيارة أكد محافظ المنوفية حرص الدولة المصرية على التعاون الدائم مع المملكة العربية السعودية لترسيخ مفهوم العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات بمختلف أوجه التعاون، مشيراً إلى أنه وفقاً للرؤية التنموية المشتركة بين البلدين يوجد العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن تفعيل العمل المشترك لتعظيم الاستفادة وتحقيق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين، كما أكد المحافظ حرص القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اتخاذ العديد من القرارات لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وخلق مناخ استثمارى من أجل دعم خريطة الاقتصاد الوطنى.

ومن جانبه أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن سعادته بتلك الزيارة ومشاهدته أحدث نظم التقنيات والقدرات الصناعية المتميزة لمنتجات مجموعات شركات العربي، مشيداً بجهود الحكومة المصرية وتعاونها الملموس مع المستثمرين السعوديين وتيسير مناخ الاستثمار وتذليل العقبات والتحديات لبناء قاعدة صناعية عملاقة، مؤكداً أننا نهدف إلى تحقيق المزيد من الإستراتيجية الوطنية للصناعة من أجل المساهمة فى زيادة الناتج المحلي والفرص الاستثمارية للبلدين وخلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يؤكد دوماً علي قوة العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية.