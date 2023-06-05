الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب الطب الشرعي لمناظرة "جثة الشروق"

جثة
جثة

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الاثنين بانتداب الطب الشرعي للكشف على جثة شاب عثر عليه في أحد الشوارع بمنطقة الشروق لتحديد سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية أو عدمها. كما طالبت النيابة بسرعة إرسال تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الشروق بلاغًا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وعند الانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى "خالد.م.م" في العقد الرابع من العمر. وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبتفتيش ملابس المتوفى عُثِر بداخلها على كل متعلقاته الشخصية، إضافة إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطِرَت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها.

إصابات ظاهرية الخارجية الرقم القومى الخاصة الشروق العثور على الجثة العقد الرابع من العمر

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