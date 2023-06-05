أستاذ اقتصاد: الدولة ارتقت بمنظومة الموانئ وطورتها (فيديو)

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادى، إن الموانئ المصرية شهدت طفرة على مدار الفترة الماضية ضمن إطار خطة الدولة المصرية لتطويرها.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن "الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية سواء الموجودة على البحر المتوسط أو الأحمر، كما شهدنا تطويرًا كبيرًا في جميع الموانئ بدايًة من ميناء السلوم، الإسكندرية، الدخيلة، وبورسعيد، مرورًا بالسخنة، فضلًا عن شمال وجنوب سيناء".

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وتابع البهواشي أن منطقة قناة السويس تضم 5 محافظات، جرى الربط ما بين هذه الموانئ جميعًا للارتقاء بمستوى التجارة، مبينًا أن مصر بموقعها الجغرافي المميز تعد مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، ونسعى لتصبح مركزًا للتجارة العالمية لما لديها من مقومات مكانية.

وأوضح أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على محور تنمية قناة السويس بالكامل، وشهدنا مشروعات قومية كبرى بهذه المنطقة، مثل مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وطاقة الرياح، والصناعات الثقيلة وتوطنها في بورسعيد، والسخنة، ووادي السيلكون، أو التكنولوجيا، كل ذلك من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في المنطقة.