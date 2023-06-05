القبض على سيدتين تخصصا فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات ناجحة للعناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، مرتكبى جرائم السرقات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة وضبط مرتكبي الجرائم، وإحكام السيطرة الأمنية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدتين "لهما معلومات جنائية"، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «النشل»، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة، وأقرتا بإنفاقهما باقى متحصلات الواقعتين على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما اتهماهما بالسرقة.