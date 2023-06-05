النجاري يتوقع تراجع أسعار الأرز لـ22 جنيها للكيلو

قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المساحات المزروعة في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية تبلغ 1.1 مليون فدان، حيث أن تلك المساحة تعطي 4.1 مليون طن شعير، وتعطي 2.65 مليون طن أرز أبيض.

وأشار إلى أنه بافتراض وجود نسبة مخالفات من الفلاحين في زراعة أكبر 10/15%، يكون الإنتاج الأكثر واقعية هو 3.1 مليون طن أرز أبيض.

كما لفت إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية، نلاحظ تغييرًا في نمط الاستهلاك، نظرًا لاختلاف نمط الحياة في المحافظات والمدن والمراكز الكبيرة بالمحافظات، التي أصبحت قريبة من نمط الحياة بالعاصمة والمدن الكبرى، حيث أنه أصبح كثير من مواطني هذه المدن يقضون أوقاتٍ أطول خلال اليوم خارج المنزل، سواء للعمل أو الدراسة أو الانتقال، وهذا ما يقلل معدل استهلاك الأرز لصالح أصنافٍ أخرى.

وأوضح النجاري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الإنتاج العام للأرز يكفي بالكاد لاحتياج المواطنين، ومع ارتفاع السعر وضعف القدرة الشرائية يتجه كثير من الأسر لاستهلاك المعجنات والمواد الكربوهيدراتية الأخرى كبديل للأرز في حال ارتفع سعره، وما حدث أثناء أزمة الغذاء والأعلاف العالمية حاليًا هو اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية مما يؤدي إلى تأثيرات على أسعار الغذاء بتكلفة الأعلاف، وتم استخدام غذاء الإنسان كبديل في الأعلاف، وهذا ما حدث في الأرز والقمح في كثير من الدول، ولذلك لجأت الدولة لاستيراد كميات بسيطة من الأرز لضمان توفير السلعة بسعر مستقر نوعًا ما، مشيرًا إلى أن أسعار الأرز المحلي الأبيض حاليًا تتراوح بين 29 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو المعبأ، بينما أعلنت وزارة التموين عن طرح أسعار الأرز المستورد بما بين 20 إلى 22 جنيهًا للكيلو المعبأ.

وتوقع رئيس لجنة الأرز أن الدولة ستستمر في القطاع الخاص في الاستيراد حتى حصاد المحصول المحلي الجديد والذي سيكون في شهر ديسمبر القادم، مؤكداً عدم زيادة سعر كيلو الأرز الأبيض المحلي فهو من المحصول الحديد داخل مصر بما يعادل 0.7 دولار للكيلو (ما يعادله بالجنيه المصري)، حيث إن أغلب الدول المنتجة للأرز مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان يتداول لديهم الأرز بهذا السعر وقت الحصاد المتوافق تقريباً مع نفس الموعد في مصر. أما دول شرق آسيا، فإن الأرز لم يتعدى 0.5 دولار للكيلو على مدار العام حيث إنهم يقوموا بزراعة الأرز مرتين في العام، وتوقع تراجع أسعار الأرز خلال الموسم الجديد 2023 ليصل سعر الكيلو مابين 22 جنيهاً إلى 25 جنيهاً للكيلو.

وأشار إلى أن مصر تعتبر واحدة من أكبر المنتجين للأرز في العالم، حيث تنتج ملايين الأطنان من الأرز سنويًا، ومع ذلك يستهلك المصريون كميات كبيرة من الأرز، وهو ما يعني أن الطلب على الأرز يزيد عن الإنتاج المحلي. والأرز من الزراعات التي تعتمد على كميات كبيرة من المياه، ويمكن لتغير المناخ أن يكون له تأثير على إنتاجية الأراضي الزراعية من الأرز، لافتاً إلى ضرورة تعزيز البحث والتطوير في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الزراعية لتحسين إنتاجية المحاصيل وتوفير الطاقة والموارد المائي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم البحوث الزراعية وتطوير برامج التدريب للمزارعين على استخدام التكنولوجيا الزراعية المتطورة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تشجيع الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية لتوفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد المحلي.