الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قائد القوات البرية الأوكرانية: قواتنا تواصل التقدم قرب باخموت

القوات البرية الأوكرانية
القوات البرية الأوكرانية

أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تواصل التقدم قرب باخموت، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين.

وكانت ذكرت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا في تقريرها اليومي أمس الأحد، أن القوات الروسية نفذت عمليتين فاشلتين حول باخموت وشنت عددًا من الضربات الجوية والهجمات بالقصف المدفعي على قرى مجاورة.

وأعلن رئيس مجموعة فاجنر الخاصة الروسية السبت الماضي، أن 99% من مقاتليه غادروا باخموت بعد هجومهم الذي استمر لأشهر في أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

وقالت أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، إن القتال تراجع في المنطقة، لكن قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي صرح بأن القوات الأوكرانية تواصل قتالها هناك.

وتسيطر روسيا الآن على جميع أنحاء دونيتسك ولوغانسك تقريبًا بالإضافة إلى مساحات شاسعة في منطقتي زابوريجيا وخيرسون الأوكرانيتين.

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