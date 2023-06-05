الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير رمسيس يتحدث عن صمود واستمرارية مهرجانات السينما في حلقة نقاشية بمهرجان شنغهاي

أمير رمسيس
أمير رمسيس

يُشارك المخرج أمير رمسيس في حلقة نقاشية بعنوان “صمود واستمرارية مهرجانات السينما” وذلك في الدورة الـ 25 من مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، والذي تُقام فعالياته في الفترة ما بين 9 وحتى 18 يونيو الحالي.

وصرّح أمير رمسيس في بيان صحفي له عن مشاركته في مهرجان شنغهاي، قائلا "هذه أول زيارة لي لمهرجان شنغهاي رغم مشاركة فيلمي حظر تجوّل في المسابقة الرسمية، ولكن كان أثناء جائحة كورونا، فهذه الدورة هي الميدانية الأولى لمهرجان شنغهاي بعد الجائحة، وبالطبع لاحظنا المتغيّرات التي حدثت في المشهد السينمائي في الآونة الأخيرة، لذلك كان ضروريًا أن نطرح أسئلة حول استمرارية المهرجانات وقدرتها على البقاء في ظل تغيّر السوق وتواجد المنصات وانحسار دور العرض".

وتابع أمير: "ونركز نحن في مهرجان القاهرة أيضًا بمشروع طويل المدى لبحث وضع المهرجانات، بدأناه في مهرجان كان السينمائي بالمشاركة في ورشة عن الصحة النفسية للعاملين بالمهرجانات السينمائية، ومع استمرارية بحثنا، نشارك ضمن بروتوكول تعاوننا مع مهرجان شنغهاي في برنامج الحبل والطريق لنرى ما يمكننا فعله لاستمرار الفعاليات السينمائية".

أمير رمسيس هو مخرج مصري مواليد ١٩٧٩، درس الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما، وتخرج في عام ٢٠٠٠. عمل كمساعد مخرج لمدة خمس سنوات مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين في أفلام "سكوت ح نصور"، "١١ سبتمبر"، "إسكندرية نيويورك"، وقام بإخراج عدد من الأفلام الطويلة والتسجيلية والقصيرة وألف رواية واحدة "نشيد الإنشاد" والتي نشرت في ٢٠١٠، عمل أمير لمدة عامين كمدير فني لمهرجان سينيموبايل السينمائي في مصر، كما شارك كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات المحلية و الدولية ومن أهمها: رئيس لجنة تحكيم مهرجان يوسف شاهين ٢٠١٢، رئيس لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية ٢٠١٦، عضو لجنة تحكيم مهرجاني الأقصر للفيلم الأفريقي ٢٠١٤ وطرابلس الدولي للسينما ٢٠١٦، وقد نالت أفلامه العديد من الجوائز المحلية والدولية كما تم اختيارها للمشاركة في العديد من المهرجانات.

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