من جنسيات أوروبية.. 3 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، لاستقبال 10 رحلات طيران دولية على متنها 3 آلاف سائح، وذلك ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.





كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، أنه من المقرر وصول 4 رحلات من إيطاليا و2 من التشيك ورحلتين من ألمانياورحلة من هولندا.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضي وحتى نهاية الأسبوع الجاري، 120 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية مختلفة تُقل على متنها 61 ألف سائح من جنسيات متعددة، للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر وطقسها المميز، وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى بإنهاء الإجراءات للسياح منذ وصولهم المطار وحتى دخولهم فنادق الإقامة.

كشفت جداول الوصول لرحلات الطيران بمطار مرسي علم الدولي؛ أن الرحلات الوافدة سوف تصل من 13 دولة أوروبية وهم ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وسلوفاكيا والنمسا، حيث تأتي التشيك وبولندا والمانيا وايطاليا بين الأكثر وصولًا حيث يصل منها آلاف من السياح يوميا للاستمتاع بجمال الطبيعة.