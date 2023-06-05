الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماذا بعد التصعيد الروسي الأوكرانى؟.. أستاذ علاقات دولية يجيب

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

اشتدت حدة الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية، وارتفعت وتيرة القصف المتبادل بين الجانبين مع استمرار سقوط قتلى ومصابين من الطرفين.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز السيناريوهات المحتملة للفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التصعيد الروسي الأوكراني وما ستؤول إليه الأوضاع.

في هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية: “بالتأكيد التصعيد الروسي الأوكراني له ما يبرره، وهناك جزء منه مرتبط بالإمدادات الغربية والولايات المتحدة والدول الأوربية للجانب الأوكراني بالأسلحة والتسليح وفرض استراتيجية الأمر الواقع مع تطوير الأنظمة الدفاعية وغيرها وهو ما مكن الجانب الأوكراني من تحقيق انتصارات أخيرة وهو يرتب لما يعرف باسم الهجوم الأخير والهجوم النهائي من خلال إعادة المناطق الأربعة التي ضمتها روسيا لها”.

وتابع فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هل باتت أوكرانيا تهدد الأمن القومي الروسي، قولا واحدا نعم، ووصلت للفضاء الروسي وهنا مكمن الخطورة، ليس استهداف مناطق التماس لكن أيضا في رسائلها الاستراتيجية الخطيرة داخل روسيا، وبالتالي هناك تخوف ليس في استهداف الكرملين أو المسيرات أو غيره، فهناك استراتيجية تحرك كبيرة تقوم بها أوكرانيا لتطوير دفاعتها والدخول في عملية عسكرية شاملة لتحرير كافة الأراضي الأوكرانية، لافتا إلي أنه أمر به مبالغة بعض الشيء، لكن المؤكد أن العمل العسكري يستبق أي عمل سياسي في هذا التوقيت، والمقابل أن روسيا تنقل العملية من مجرد أنها عملية محدودة لتأمين الفضاء الروسي وضم المناطق الأربعة الي عملية عسكرية شاملة وهذا ما يمكن أن يجري في الفترة المقبلة وهذا وراد وخاصة أن الروس لديهم الامكانيات الكبيرة لتحويل العملية من عملية محدودة لعملية عسكرية شاملة لإجبار الجانب الاوكراني لوقف استهداف الاراضي الروسية".

هناك حرب تكسير عظام بين الغرب والولايات المتحدة لدفع روسيا لحافة الهاوية

وأشار فهمي إلي أن هناك حرب تكسير عظام بين الغرب والولايات المتحدة لدفع روسيا لحافة الهاوية والانتقال إلي مواجهة من نوع اخر، لافتا إلي أن هذا سيكون شعار وعنوان المرحلة المقبلة في تاريخ المواجهة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلجأ لتوسيع نطاق العمليات وفي هذه الحالة سيكون هناك مخاطر حقيقية فى التعامل وربما يكون له تبعاته فى الفترة المقبلة.

وأوضح فهمي أن سيكون هناك سيناريو تعامل في الأمر المباشر في هذا الاطار وسيأخذ بعض الوقت المرتبط بمساحات التحرك الخاصة بالمجال العسكري والاستراتيجي وسيكون هناك مواجهات من نوع خاص في هذا الاطار وهذا وراد بأن يحدث بصورة أو بأخري، وخاصة أن يقوم الجانب الأمريكي بتطوير أدوات دعمه لأوكرانيا بهدف إجبار وفرض استراتيجية الامر الواقع بما يخدم السياسيات الأمريكية، ودفع الجانب الروسي لحافة الهاوية، لافتا إلي أن هذا سيأخذ مزيد من الوقت والحسابات والتقديرات المتعلقة بالمشهد السياسي، والأمر الذي يؤثر بطبيعة الحال علي المواجهة المحتملة بين الطرفين .

وأكد فهمي أن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت لإقراره وسيكون له حساباته المباشرة مع احتمال تصعيد العمل العسكري واستباقه لأي عمل سياسي في الفترة المقبلة.

روسيا أوكرانيا التصعيد الروسي الأوكراني الولايات المتحدة الغرب

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