الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 25 شخصًا نتيجة الصراع المسلح فى دارفور

دارفور
دارفور

كشفت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عن مقتل 25 شخصًا وإصابة عدد غير محدد جراء اشتعال المواجهات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على معسكر كساب بمحلية كتم بولاية شمال دارفور يوم الأحد.

وقالت التنسيقية في بيانها، إن الهجوم تسبب في نزوح جميع سكان معسكر كساب إلى كتم، مشيرة إلى خروج مستشفى كتم عن الخدمة تماماً، ونوهت إلى نقل عدد من الجرحى إلى محلية مليط وترحيل الحالات الخطيرة إلى الفاشر.

واستقبل المستشفى الجنوبي بالفاشر عددًا من حالات الإصابة الحرجة القادمة من مدينة كتم.

وناشدت التنسيقية جميع المتطوعين والكوادر الطبية والصحية بالتوجه إلى المستشفى الجنوبي؛ للمساهمة في علاج المصابين، وأشارت إلى الحاجة الماسة للمعدات الطبية والأدوية والمحاليل الوريدية في المستشفى.

منطقة منكوبة

فيما أعلن حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي دارفور منطقة منكوبة، مطالباً العالم بإرسال مواد إغاثية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة.

وأدان الانتهاكات وأعمال النهب والقتل التي تجري في مدينة كتم ومعسكر كساب ومدينة نيالا منذ السبت.

كما أدان الانتهاكات الفظيعة التي تجري في الجنينة.

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