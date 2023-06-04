الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل: مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة

مؤتمر العمل الدولي
مؤتمر العمل الدولي

شارك وزير العمل حسن شحاتة مساء اليوم الأحد، في فعاليات الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي التي تبدأ فعالياتها صباح غد الإثنين، بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور 5000 مشارك يمثلون 187 دولة حول العالم من الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال، وبحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب، حيث يترأس الوزير شحاتة وفد مصر الثلاثي من "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" في هذا المؤتمر الدولي، الذي يناقش تحديات عالم العمل، وتقرير بشأن "النهوض بالعدالة الاجتماعية".

اتفق المجتمعون في هذا الاجتماع العربي السنوي الذي دعا إليه اطفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، على بعض الإجراءات التنظيمية التي تخص رئاسة المجموعة العربية في المؤتمر الدولي، وإلقاء كلمة باسمها في الجلسات العامة، وكذلك تشكيل بعض اللجان الفنية التنظيمية، ومنها لجنة التنسيق والصياغة المنوط بها مراجعة الصيغة النهائية للملاحظات بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، كما اتفق المشاركون في الاجتماع التنسيقي العربي على عقد ملتقى التضامن مع "الحق الفلسطيني"، وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل، تزامنًا مع انعقاد "المؤتمر الدولي"، ودعم صندوق التشغيل الفلسطيني.

وقال الوزير حسن شحاتة، إن مصر مساندة لكل تنسيق وتعاون عربي في كافة المحافل الدولية بشأن قضايا العمل، لطرح رؤيتهم الموحدة في كافة القضايا، التحديات، والتعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية لمواجهة تلك التحديات.

وعن القضية الفلسطينية قال إن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة.

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وزير العمل حسن شحاتة مؤتمر العمل الدولي منظمة العمل العربية منظمة العمل الدولية القضية الفلسطينية

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