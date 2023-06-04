لمحاربة الغلاء.. محلات الجزارة بإمبابة تدشن مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

دشن عدد من جزارين منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، مبادرة لمحاربة الغلاء وجشع التجار بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، على أن يتم بيع اللحوم الحمراء البلدي بسعر 280 جنيها، في الوقت التي يتم بيعها في المحال والأسواق الأخرى بـ300 و 350 جنيها للكيلو الواحد.

وجاءت المبادرة من خلال الحاج أحمد علام، صاحب إحدى محال الجزارة بمنطقة إمبابة، التابعة لمحافظة الجيزة، والذي أكد أن المبادرة جاءت لمحاربة الغلاء وجشع التجار الذين يستغلون المواطنون وحاجتهم للحوم مع اقتراب عيد الأضحى، وهو ما دفعه لتخفيض أسعار اللحم البلدي لـ280 جنيها في الكيلو الواحد ورفع شعار "احنا بتوع الغلابة"، لافتا إلى أنهم كثفوا من أعداد العجول لذبح أكبر كميات ممكنة لتغطي حاجة المواطنين.

وهو الأمر الذي استقبله العديد من أهالي منطقة الوراق بفرحة عارمة، ويقول عبدالسميع محمد، احد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إنه يتمنى أن يقوم كافة الجزارين بتلك المبادرات الخيرية من أجل المواطنين ومحاربة جشع التجار وأصحاب المحال الأخرين والذين وصل لديهم سعر كيلو اللحم البلدي لـ300 و 350 جنيها وهو ما جعل العديد من الأهالي يعزفون عن اللحوم وعدم الإقبال على شراء اللحم من الأساس في ظل استغلال الجزارين للمواطنين ورفع الأسعار دون وجه حق خاصة بعد تراجع أسعار الأعلاف خلال الفترات المتتالية الجارية.

وفي ذات السياق، أضاف ممدوح طارق، أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن تدشين مبادرة أولاد علام لبيع كيلو اللحم الحمراء البلدي لـ 280 جنيها أمرا جيدا، إلا أنها لازالت ليست في مقدرة العديد من المواطنين، ولكنها مبادرة خير لابد من تكثيفها بين الجزارين، بجانب وجود رقابة على المحال والأسواق لمتابعة الأسعار والحد من استغلال وجشع الجزارين.

أوضحت أمنية حسين، إحدى أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن مبادرة الجزارين في تراجع أسعار اللحوم أمر جيد خاصة خلال الفترة الجارية وبالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يكثر فيه الإقبال على محال الجزارة وشراء اللحوم بكميات كبيرة، لافتة إلى أنه لابد من متابعة باقي المحال والجزارين لالزامهم بالأسعار التي تضعها الحكومة والحد من استغلالهم وجشعهم على الأهالي.