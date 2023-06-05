الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فادى عاكوم: المعركة الرئاسية انطلقت فى لبنان

فادي عاكوم
فادي عاكوم

علق فادي عاكوم، الكاتب الصحفي اللبناني، على ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية خلفا لمرشحهم السابق النائب ميشال معوض.

 

وقال عاكوم في تصريحات خاصة للدستور:" يبدو أن التهديدات الأوروبية والأمريكية وحتى الخليجية، بمعاقبة المسؤولين اللبنانيين جميعهم دون استثناء، وتتضمن الصف الأول والثاني بسبب تعسر أزمة اختيار رئيس الجمهورية اللبنانية".

 

أضاف:" ظهر اسم جهاد أزعور كمرشح للمعارضة، وخلال أربعة وعشرين ساعة يتوقع أن يتم إعلان ترشيح سليمان فرنجية بالمقابل، لتصبح المعركة الرئاسية معركة فعليا داخل المجلس النيابي علما بأن النتيجة تصب لمصلحة سليمان الفرنجية، حيث عليه توافق إقليمي ودولي بشكل كبير".


ونوه إلى أن لبنان بنتظر عدة معارك في الفترة المقبلة، معركة رئاسية، ومعركة نيابية، ومعركة دولية، ولاسيما إذا حسبنا انه سليمان فرنجيه مرشح سوريا والسعودية، من بعد ما ترتبت الأجواء مع سوريا، وجهاد أزعور سيصبح مرشح الولايات المتحدة الأمريكية.

 

اختتم حديثه:" وبالتالي يتوقع أن يكون للبنان رئيس في القريب العاجل خلال أيام، مشيراً إلى أن رئيس المجلس النيابي قد يدعو الجلسة المقبلة لانتخاب مباشرة بعد الاعلان عن ترشيح سليمان فرنجيه.

فادي عاكوم لانتخابات رئاسة الجمهورية ميشال معوض التهديدات الاوروبية سليمان فرنجية

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