من الهجان لـ زرزور.. أبرز ألقاب محمود عبدالعزيز في ذكرى ميلاده

لقب بالعديد من الألقاب وتلون على حسب كل شخصية فجسد زعيم العصابة والزوج الحنون وتاجر المخدرات وضابط الشرطة والمحامى، واللص وتاجر الآثار وأبدع في تجسيد دور الكفيف بفيلم الكيت كات، لنقف أمام عبد المالك زرزور، كبير المنطقة الذى جسده في إبراهيم الأبيض، ووصلنا معه إلى رجل الأعمال الناجح في محمود المصرى، وعند رأفت الهجان أبهرنا بدور الجاسوس المصرى، ووصل إلى الساحر ولم تكن هذه النهاية، بل أمتعنا بأعماله الفنية والدرامية حتى وصل إلى أبو هيبة، تاجر الآثار.

ولم يكتفِ بذلك بل أبدع في الأدور الكوميدية فمن منا ينسى ضحكته الرنانة التى يمكن تميزها بدون النظر إلى الشاشة، أنه الساحر محمود عبد العزيز الذى يحل اليوم ذكرى ميلاده، حيث ولد في يوم 4 يونيو عام 1946، وبلغ عدد أفلامه نحو 84 فيلماً، قدم فيها دور البطولة.

حياته الفنية

بدأ محمود عبدالعزيز مسيرته الفنية في السبعينيات، عندما أسند له المخرج نور الدمرداش دورا في مسلسل الدوامة، بجانب الفنان الكبير محمود ياسين والفنانة نيللى، وفى عام 1974، انتقل إلى السينما المصرية، حيث شارك فى بطولة فيلم الحفيد، الذى يعد واحدا من كلاسيكيات السينما المصرية، وفى عام 1975، كانت أول بطولة مطلقة له فى فيلم حتى آخر العمر.

قدم الساحر فى 6 أعوام متتالية بطولة 25 عملا سينمائيا مرتبط بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات، وفى عام 1982، قرر التنوع وقدم فيلم العار، ليبهرنا بتقديم الطبيب المختل الذى فقد عقله وراء المال.

وفى عام 1985، قدم فيلم اعدام ميت ليقف الجميع أمامه، فجسد دورين متناقضين تمامًا، فظهر بدور ظابط المخابرات المصرية، وفى نفس الوقت الجاسوس الخائن.

البرئ لم يكن مجرد فيلم عابر بل عمل شامل حمل أكثر من فكرة، الفساد السياسي في مصر بعد سياسة الانفتاح، وبالتحديد خلال فترة ما سمي بانتفاضة 17 و18 يناير 1977, كما أن الفيلم يتحدث عن فكرة تحول الإنسان إلى آلة مبرمجة من أجل خدمة سلطة معينة.

ثم انتقل إلى الهجان لتبقى ذاكرة كل من راءه يربطه، بالبطل المصرى رأفت الهجان، وهو ملف من المخابرات العامة المصرية، ثم انتقل الي رجل الاعمال المكافح ليظهر بشخصية محمود المصرى فى عام 2004، وقدم مسلسل المصرى والذي جسد فيه شخصية أحد كبار رجال الأعمال الذين بدؤوا رحلتهم مع النجاح من الإسكندرية.

عبد المالك زرزور أول كبير الزرازير هكذا أطلق عليه فى فيلم إبراهيم الأبيض الذى جسد فيه شخصية كبير المنطقة وزعيم العصابة، بجانب أحمد السقا، ليظهر بعدها بعدة أعوام في شخصية أبو هيبة بمسلسل جبل الحلال، ليجعل الجميع يترك الماضي ويتذكر أنه يقف أمام محمود عبد العزيز .