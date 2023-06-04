الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"عيد الرجولة".. هكذا أحيا كريم محمود عبدالعزيز ذكرى ميلاد والده

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز ووالده

حرص النجم كريم محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى ميلاد والده النجم الراحل محمود عبد العزيز والذي يحل اليوم الأحد، فقد ولد في يوم 4 يونيو 1946.

ونشر كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” صورة كاريكاتيرية تجمعه بوالده الساحر محمود عبد العزيز وعلق عليها قائلا: "٤ يونيو عيد ميلاد الرجولة أبويا محمود عبد العزيز".

محطات في مسيرة الساحر محمود عبدالعزيز

وولد محمود عبد العزيز فى 4 يونيو عام 1946 بالإسكندرية، وواصل تعليمه حتى حصل على ماجستير فى تربية النحل، لكنه قرر تغيير مسار حياته كليا واتجه لعالم الفن ويعد أحد الفنانين الذين تركوا بصمة فى السينما والدراما، فاستحق لقب ساحر السينما المصرية والعربية.

وبدأ محمود عبدالعزيز  حياته الفنية في السبعينيات، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دورا في مسلسل الدوامة، بجانب الفنان الكبير محمود ياسين والفنانة نيللى، ليختم مسيرته عام 2016 بالعمل الدرامى رأس الغول.

وفى عام 1974، دخل محمود عبدالعزيز إلى السينما المصرية، بالمشاركة فى بطولة فيلم الحفيد، الذى يعد واحدا من كلاسيكيات السينما المصرية، وفى عام 1975، كانت أول بطولة مطلقة له فى فيلم حتى آخر العمر، حتى وصل إلى عبد المالك زرزور فى إبراهيم الأبيض.

وفى مطلع الألفية الجديدة عاد إلى التليفزيون بمجموعة من المسلسلات مثل "محمود المصرى" و"باب الخلق" و"جبل الحلال" و"رأس الغول"، وفى رصيده الفنى بطولة ما يقرب من 84 فيلما، من أشهرها "البرىء" و"سوق المتعة" و"إبراهيم الأبيض".

فيلم بيت الروبي

وفي سياق مختلف ينتظر النجم كريم محمود عبد العزيز عرض فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “بيت الروبي” بدور العرض السينمائي، والمقرر له يوم 21 يونيو الجاري لينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، ويخوض بطولته برفقة النجم كريم عبد العزيز.

فيلم بيت الروبى يشارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج سينرجى فيلمز . 

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