الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع: سيكون لدينا أسطول قاطرات جديد بنهاية 2024

أسامة ربيع
أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن العمل في تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس والأسطول، لا يتوقف، منوهًا بأن عمل الازدواج في القطاع الجنوبي بطول 40 كيلومتر ينتهي نهاية العام الحالي.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه جاري العمل على تطوير الأسطول البحري الخاص بالقاطرات، لتتوفر في بورسعيد والسويس والإسماعيلية.

 

وأردف: “اشتغلنا من 2019، الرئيس قال اللي محتاجه تجيبه، وأمر لنا بـ 21 قاطرة، استلمنا منها 7 ، ويتم بناء 3 في ترسانة بورسعيد، وبناء 10 قاطرات في ترسانة جنوب البحر الأحمر، و2 في تراسانة إسكندرية، وبحلول نهاية 2024 سيكون لدينا أسطول قاطرات جديد كما أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي".

أسامة ربيع أسطول قاطرات نهاية 2024

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