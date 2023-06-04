رئيس جامعة أسيوط يستقبل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم (صور)

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الأحد، د.علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى، لاستعراض رؤية الجامعة فى مجال جودة التعليم وتأهيل الاعتماد فى ضوء أهداف الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتعزيز التعاون والشراكات القائمة بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، ود.إبراهيم إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة والدكتورة أماني الشريف، مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات ونائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتور عبدالتواب عبداللاه رئيس فرع الهيئة بأسيوط للتعليم قبل الجامعي، والدكتور حسن الهواري مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات الجامعية ودعم اتخاذ القرار، والدكتور عبدالرحمن حيدر عبدالرحمن، مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات، ومديري وحدات ضمان الجودة والاعتماد من مختلف كليات الجامعة.

فى مستهل اللقاء، رحب رئيس الجامعة بضيوف الجامعة وبزيارة د.علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تعد الزيارة الأولى لجامعة أسيوط بعد توليه منصب رئيس الهيئة، مؤكدا أهمية تعميق و تعزيز التعاون القائم مع الهيئة، وتطبيق استراتيجيها، ورؤيتها المبتكرة والجديدة؛ لحرص الجامعة على مواكبة معايير الجودة؛ حيث استطاعت الجامعة خلال الأعوام الماضية اتخاذ الخطوات الجادة، نحو التقدم والتطوير، وتطبيق ثقافة الاعتماد بالجامعة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي، وتماشياَ مع رؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في تطبيق معايير جودة التعليم العالي مضيفا أن الجامعة تضع على قمة أولوياتها، تسخير سبل الدعم للاعتماد المؤسسي للكليات، وبرامجها الأكاديمية، وتحسين جودة مخرجات العملية التعليمية والبحثية، واستحداث برامج دراسية جديدة، مشيرا إلى سعى إدارة الجامعة من خلال مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والذى يعد من الخمسة المراكز الموجودة على مستوى الجامعات المصرية؛ إلى تدريب وتأهيل أكبر قدر من الكوادر سواء من الجامعة أو من خارجها؛ لتكون مؤهلة فى ذلك الشأن.

وأكد رئيس الهيئة حرص الهيئة على تقديم سبل الدعم لمختلف الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون القائم؛ لترسيخ ثقافة الجودة، ونشر الاعتماد المؤسسي والبرامجي بما يسهم فى الارتقاء بجودة التعليم، ووضع مؤسسات التعليم في مصر على خارطة المنافسة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن وحدات ومراكز ضمان الجودة بالجامعات تعزز ثقافة نشر الجودة، كما تعمل الهيئة خلال الفترة القادمة؛ لزيادة الحزم والدورات التدريبية المقدمة وتفعيل منظومة التدريب على نطاق أوسع وتطوير أهم المعايير.

واستعرضت د.أماني الشريف، رؤية الجامعة فى مجال جودة التعليم وتأهيل الاعتماد فى ضوء أهداف الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وجهود الجامعة فى ذلك الشأن.

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط