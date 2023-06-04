الزمالك يرفض التعاقد مع حراس مرمى جدد فى الموسم المقبل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات فيما يتعلق بملف حراسة مرمى الفريق في الموسم المقبل.

وأكد المصدر، أن إدارة الزمالك لن تتعاقد مع حارس مرمى جديد في الوقت الحالي بسبب تواجد الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد مع تصعيد أكثر من حارس من قطاع الناشئين بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك لن تكرر ما حدث من قبل وضم 3 حراس أساسيين وما نتج عن ذلك من مشاكل في حراسة مرمى الفريق.

وأوضح أن إدارة الزمالك ستتفاوض مع عواد وصبحي لتجديد التعاقد معهما في الموسم المقبل، حيث يتبقى في عقد الثنائي موسم واحد فقط ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في الإبقاء على الثنائي لفترة أطول مع الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الاتحاد السكندري غدًا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين.