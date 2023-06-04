نتيجة "إعدادية بني سويف" بالاسم ورقم الجلوس فقط

حصل «الدستور» على نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 77.11 % لطلبة النظامي حيث تقدم للامتحان 56 ألف و283 طالباً وطالبة حضر منهم 53 ألفاً و369 طلاب نجح منهم 40 ألفاً و304 طالباً وطالبة.

فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2%، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 97% ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة والنور للمكفوفين 100%، وبنسبة 39.35% لطلبة المنازل.

◘ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بني سويف برقم الجلوس

وهنأ المحافظ أولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيًا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة وفي الحياة العملية، مؤكدًا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرًا إلى أن الدولة تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

◘ رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بني سويف برقم الجلوس:

ينشر "الدستور" نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بني سويف برقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي "هنا".

أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بني سويف

ضمت لوحة الشرف الــ12 الأوائل على مستوى المحافظة وهم "بحسب ترتيب المديرية":

_ سهيلة خالد زين العابدين محمد (280 درجة) مدرسة على بن أبي طالب ع بنات_ ناصر / المركز الأول

_ ملك هشام سيد محمود ( 280 درجة) مدرسة وحيد يوسف ع بنات _ ناصر / الأول مكرر

_ محمد محمود رجب على ( 279.5 درجة) مدرسة محمود حسن ع بنين _ الواسطى / الثاني

_ ميسرة جمال عويس أحمد ( 279.5 درجة) مدرسة محمود حسن ع بنين _ الواسطى / الثاني مكرر

_ حنين محمد حسين زيدان ( 279.5 درجة) مدرسة بوش ع ج بنات – ناصر/ الثاني مكرر

_ أيمن سيد محمد محمد ( 297.5 درجة) مدرسة رياض سعد زايد – ناصر / الثاني مكرر

_ روان أحمد صالح معوض ( 279.5 درجة) مدرسة الكوم الأحمر ع بنات / بني سويف الثاني مكرر

_ يوسف حمادة زغلول عيسى ( 279.5 درجة) مدرسة الشهيد عمر عبد الهادي ع م - سمسطا/ الثاني مكرر

_ زينب محمد عادل كمال الدين ( 279.5 درجة) مدرسة هابي هوم الخاصة – بني سويف / الثاني مكرر

_ حمادة نبيل هديب أحمد ( 279.5 درجة) مدرسة قاي ع م -اهناسيا / الثاني مكرر

_ رحمة محمد شحاتة سعد ( 279.5 درجة) مدرسة نجع الديب ناصر / الثاني مكرر

_ ملك حمدي محمد توفيق ( 279.5 درجة) مدرسة الشهيد سالم شعبان عين بنات _ناصر / الثاني مكرر

وللحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس اضغط من هنا.