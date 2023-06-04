الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: إنتر يتمم أولى صفقاته الصيفية بضم ناتشو من الريال

ناتشو
ناتشو

كشفت تقارير صحفية عن أولى صفقات إنتر الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إن إنتر أتمّ اتفاقه مع الإسباني ناتشو مدافع ريال مدريد على الانتقال لصفوفه لمدة 3 سنوات مقبلة.

وينضم ناتشو لقائمة الراحلين عن النادي الملكي هذا الصيف بعد رحيل كريم بنزيما، إيدن هازارد، ماريانو دياز وماركو أسينسيو.

وينتهي عقد صاحب الـ 33 عامًا مع النادي الإسباني يونيو المقبل، ويحق له الانتقال لأي ناد في صفقة انتقال حر.

ناتشو يلعب موسمه الـ13 مع ريال مدريد حيث شارك في 316 لقاء بجميع المسابقات وسجل 16 هدفًا.

ولعب ناتشو هذا الموسم 43 لقاء مع الريال وسجل هدفا وحيدا.

وينتظر إنتر مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “أتاتورك” في تركيا.

وتأهل مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، إلى المباراة النهائية، بعدما أطاح بحامل اللقب ريال مدريد بنتيجة 5-1 مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور النصف نهائي. 

بينما حجز إنتر مقعده في المباراة النهائية، بعد فوزه على نظيره وجاره فريق ميلان بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور النصف نهائي.

إنتر إنتر الإيطالي ناتشو ريال مدريد أسينسيو

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