الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الإسكوا: البلدان العربية اتبعت مسارات مختلفة للحفاظ على الأمن الغذائي

الاسكوا
الاسكوا

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إن البلدان العربية في السنوات الأخيرة اتبعت مسارات مختلفة للحفاظ على الأمن الغذائي، لكن تقدمها قد تبدده الأزمات المتعددة التي ضربت المنطقة منذ عام 2020، فتكون النتيجة ظهور أوجه جديدة من عدم المساواة وتفاقم الأوجه القائمة. 

وأضافت الإسكوا في تقرير حصل "الدستور" على نسخة منه، أن آثار تغير المناخ تتلاقى مع تداعيات الاستهلاك المفرط للمياه وتدهور الأراضي والنمو السكاني لتمعن في الضغط على الموارد الطبيعية في المنطقة العربية، فتكون النتيجة تراجعًا في المحاصيل الغذائية، وخطرًا داهمًا على سبل العيش والأمن الغذائي. 

واتبعت البلدان العربية مسارات مختلفة للحفاظ على أمنها الغذائي على العقدين الماضيين، واقترب بعضها من تحقيق هدف القضاء على الجوع للجميع، وبقيت الأوضاع على حالها في بعضها الآخر، وتدهورت في بلدان أخرى.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن معدلات السمنة في جميع البلدان تزايدت، وهذا يشير إلى تغييرات في النظم الغذائية التقليدية، ونقص الوعي بالممارسات الغذائية الصحية، ولا تزال مستويات السمنة منخفضة عمومًا في أقل البلدان نموًا، ومرتفعة في بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان المتوسطة الدخل. 

وسجلت في البلدان التي تشهد صراعات مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن، زيادات في معدلات السمنة خلال السنوات الاخيرة.

غير أن التبعات الصحية لاختلال النظم الغذائية لا تطال جميع سكان المنطقة، ففقر الدم الناجم عن نقص الحديد مثلا يصيب واحدة من كل ثلاث نساء في سن الإنجاب، وبشكل عام، بقيت معدلات فقر الدم من دون تغيير في جميع انحاء المنطقة، مع ارتفاع في الاردن منذ عام 2010. 

ويسجل في اليمن المعدل الأعلى لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد بين النساء في سن الإنجاب حيث يزيد على 60%. 

لجنة الأمم المتحدة الأمم المتحدة الاقتصادية البلدان العربية الأمن الغذائي المساواة تغير المناخ

الأكثر قراءة

ألفاظ خادشة على الهواء.. حيثيات حبس مرتضى منصور 3 أشهر مع الشغل

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

خلّص عليه بـ"موس".. أقوال والد طفل المرج بعد العثور على جثته فى خرسانة

"إعلان سيارة وهمى".. كشف غموض العثور على جثتين بجوار مدرسة فى قنا

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.11%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)