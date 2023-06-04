الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة قتل شخص وإصابة ابنه بسبب "غطاء صرف صحى"

ارشيفه
ارشيفه

أجّلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأحد، محاكمة شقيقين بتهمة قتل شخص وإصابة ابنه، بسبب خلافات حول غطاء صرف صحي بالعمرانية، لجلسة 6 يونيو للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشارعبدالشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح. 

حيث قام المتهمان (حسان)، محصل بشركة مياه الشرب بالقاهرة، و(عبدالله)، بقتل المجني عليه (جمال) عمدا، بأن تعديا عليه، على أثر خلاف بينهما.

وباستخدام «مطواة»، سدد له المتهم الأول طعنات، وتعدى عليه الثاني بضربات بيده حتى توفي متأثرا بإصابته.

محكمة جنايات جنوب الجيزة المستشارعبد الشافي السيد عثمان محصل بشركة مياة الشرب سلاح أبيض

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات لـ 3 أشقاء بتهمة التنقيب عن الآثار فى سوهاج

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

نص أقوال الفنان صبرى عبدالمنعم فى "واقعة النصب": استغلوا مرضى واستولوا على 360 ألف دولار (خاص)

أمين مجذوب لـ"الدستور": المبادرة المصرية القطرية بشأن السودان "فرصة تاريخية"

الشرطة تطارد متهما شرع فى قتل صبى بأرض اللواء

السجن 3 سنوات للمتهمين بالشروع فى قتل طالب بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)