تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة قتل شخص وإصابة ابنه بسبب "غطاء صرف صحى"

أجّلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأحد، محاكمة شقيقين بتهمة قتل شخص وإصابة ابنه، بسبب خلافات حول غطاء صرف صحي بالعمرانية، لجلسة 6 يونيو للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشارعبدالشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح.

حيث قام المتهمان (حسان)، محصل بشركة مياه الشرب بالقاهرة، و(عبدالله)، بقتل المجني عليه (جمال) عمدا، بأن تعديا عليه، على أثر خلاف بينهما.

وباستخدام «مطواة»، سدد له المتهم الأول طعنات، وتعدى عليه الثاني بضربات بيده حتى توفي متأثرا بإصابته.