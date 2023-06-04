خلّص عليه بـ"موس".. أقوال والد طفل المرج بعد العثور على جثته فى خرسانة

قال والد مروان طفل المرج المقتول على يد آخر بسبب خلاف نشب بينهما، إنه استمر في البحث عن نجله المتغيب قرابة الـ30 ساعة، حتى عثر عليه على سطح المنزل، مقتولًا وحوله بركة من الدماء وجثته مخبأة تحت طبقة أسمنتية.

وأضاف والد طفل المرج أن المتهم يدعى "ياسين.أ"، كان صديقًا لنجله حديث العهد بالمنطقة، بعد سكنهما فيها منذ قرابة الشهر، وكانا في حفل زفاف يوم ارتكاب الواقعة، يلهوان دون حدوث أي مشاجرة، ومع اقتراب الساعة للعاشرة مساء يوم الخميس الماضي، اختفى نجله عن الأنظار فبدأت رحلة البحث عنه، استمرت قرابة الـ30 ساعة، حتى عثروا عليه أمس الأول الجمعة الساعة التاسعة مساءً أعلى سطح المنزل مقتولًا.

ومن جانبه قال عم طفل المرج إن المتهم ادعى أنه تعرض للتنمر من نجل أخيه، ما دعاه لاستدراجه لأعلى سطح المنزل، والتعدي عليه بواسطة آلة حادة (موس) وقطع بها شرايينه، ثم لاذ بالفرار.

واعترف الطفل المتهم بقتل طفل آخر في المرج يبلغ من العمر 14 عامًا، وإخفاء جثته، وإيهام والده بأنها واقعة تغيب، ما دعا الأخير لتحرير محضر تغيب بقسم شرطة المرج عن اختفاء نجله.

وقال الطفل المتهم بقتل طفل المرج أمام رجال المباحث: إن المجني عليه كان دائم التنمر عليه، فقرر معاقبته والتخلص منه، فاستدرجه لأعلى الطابق الأخير بأحد المنازل وتعدى عليه بأداة حادة (موس)، وقطع له شرايينه، حتى لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وأضاف الطفل المتهم أمام رجال مباحث قسم شرطة المرج، أنه خشي المساءلة القانونية عن مقتل طفل المرج، فوضعه أسفل طبقة أسمنتية، ونظّف مسرح الجريمة، ولاذ بالهرب من المنطقة خشية الملاحقة الأمنية.