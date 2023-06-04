وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر، لتدريب وإعداد خريجي معهد معاوني القضاء بالصورة المثلى التي تلبي احتياجات العمل. وقع البروتوكول كل من الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية.

في بداية مراسم التوقيع، قدم رئيس جامعة الأزهر درع جامعة الأزهر إلى وزير العدل، مؤكدًا احترامه وتقديره لدور وزارة العدل ورجال القضاء. وأعرب الوزير عن تقديره لجامعة الأزهر العريقة. حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة العدل وجامعة الأزهر.

ويهدف البروتوكول إلى مراجعة منهج معهد معاوني القضاء التابع لجامعة الأزهر بهدف إعداد خريجي المعهد بالصورة المثلى التي تلائم طبيعة سوق العمل، وإعداد تصور عن المواد العلمية الخاصة بالتحول الرقمي والتطبيقات المستخدمة في وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، وطلب البرمجيات ودليل المستخدم الخاص بها لإدراجها في المنهج الدراسي لمعهد معاوني القضاء، وعمل تصور لعمل برنامج تدريبي للعناصر المنتقاة من طلبة كلية الشريعة والقانون بالجامعة، يشمل على الأخص زيارات ميدانية للمحاكم والجهات المعاونة ومحاكمات صورية، فضلاً عن توفير معامل الحاسب الآلي الخاصة بالجامعة بجميع مقراتها لتدريب السادة القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بها على مهارات الحاسب الآلي.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث