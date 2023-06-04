"التوصيلة الأخيرة".. أمن الفيوم يكشف لغز مقتل بائعة خضار وإلقاء جثتها في بحر سنورس

نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم في حل لغز مقتل سيدة مسنة وسرقة مصوغاتها الذهبية وإلقائها في بحر سنورس بعد تهشم رأسها بآلة حادة.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم القبض على المتهم بقتل سيدة مسنة عثر على جثتها مقتولة وملقاة فى مياه بحر سنورس.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة السيدة تدعى سالمة عبد العال على، في العقد السابع من العمر تعمل بائعة خضار، مقيمة بقرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم، ملقاة في بحر سنورس ورأسها مهشمة وطافية على سطح البحر.

جرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم ضم العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد السوهاجي معاون مباحث المركز.

وأكدت التحريات أن وراء الجريمة سائق تروسيكل يدعى "إ.م" في العقد السادس من العمر، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم، حيث كانت الضحية تثق فيه بشكل كبير وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية لمراكز الفيوم.

كما كشفت التحريات أن السيدة طلبت من القاتل توصيلها فى ساعة مبكرة الأسبوع الماضى إلى سوق الثلاثاء بالفيوم، إلا أنه اصطحبها إلى مكان خالي وضربها على رأسها وألقى بجثتها فى مياه بحر سنورس بالفيوم، وسرق مشغولاتها الذهبية حسبما أظهرت كاميرات المراقبة.



واعترف المتهم أثناء التحقيقات أمام المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز بارتكابه الجريمة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على نيابة مركز الفيوم التى باشرت سير التحقيقات.