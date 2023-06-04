الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: مصر تتقدم 10 مراكز فى مؤشر جاذبية الدول بقطاع الطاقة المتجددة

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء تقدم مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة، وهو مؤشر يهدف إلى قياس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة.

ويقدم المؤشر نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة والتحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع. 

وأشار جهاز الإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة عام 2023، إلى أن مصر جاءت في المركز رقم 29 في نوفمبر 2022 مقابل المركز رقم 39 في مارس 2015 وذلك ضمن 40 دولة يتضمنها المؤشر.

وارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) من 10.2 جيجا وات/ساعة عام (2020/2021) إلـى 10.4جيجا وات /ساعة عام ( 2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 2%.

وحققت مصر المركز رقم 127 ضمن 180 دولة تضمنها مؤشر الأداء البيئي (EPI) بمعدل أداء قدره 35.5 نقطة، بنسبة تقدم قدرها 6.5% عن العشر سنوات الماضية، وذلك عام 2022.

كما حققت المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52، وذلك عام 2023.

وبلغت كمية المخلفات البلدية (القمامة) التي تم تدويرها على مستوى محافظات الجمهورية 4.4 مليون طن، وجاءت محافظتى القاهرة والدقهلية على رأس تلك المحافظات بنسبتى تدوير 28.8%، 11.5% على التوالي وذلك عام 2021. 

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو كل عام وهو أكبر حدث دولي يعنى برصد المتغيرات الإيجابية للظواهر البيئية، وذلك بمشاركة العديد من دول العالم، وستكون دولة ساحل العاج هي الدولة المضيفة للاحتفال الرسمي بيوم البيئة العالمي لهذا العام بمشاركة دولة هولندا.

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