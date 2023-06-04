الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس سلامة الغذاء يبحث مع الهيئة البيطرية وتنمية البحيرات زيادة الصادرات للأسواق الإقليمية

رئيس سلامة الغذاء
رئيس سلامة الغذاء

التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك للوقوف على أولى خطوات التعاون في مجال الاستزراع السمكي، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المصرية في هذا المجال في تعزيز صادرات الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي، والمساعدة في فتح أسواق عالمية جديدة، وكذا مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع الأسماك البحرية في القضايا ذات الصلة كل فيما يخصه.

كما التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كبار الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف واللوجستيات في مصر، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية لزيادة الصادرات، وخطة رقمنة إجراءات الهيئة وتسهيلها، وتقليل الوقت اللازم للإفراج الجمركي.

وقال رئيس هيئة سلامة الغذاء في تصريحات له اليوم الأحد إنه تم خلال الاجتماع بحث أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز سلامة الأغذية وزيادة الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وكذلك دور الهيئة في الرقابة على الواردات الغذائية بما يضمن سلامة ومأمونية الغذاء، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار رؤية الهيئة في أهمية الحوار المتواصل بين الهيئة والقطاع الخاص، وهو ما يعد مفتاحًا يحقق أهداف استراتيجية الهيئة 2023-2026.

رئيس سلامة الغذاء يبحث الهيئة البيطرية وتنمية زيادة للأسواق

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