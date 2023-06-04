وزيرة التضامن تتابع البرنامج التدريبى لمشرفى حج الجمعيات

في إطار الاستعداد لموسم الحج لعام 1444هـ - 2023، حرصت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على متابعة البرنامج التدريبي المُعدّ لمشرفي حج الجمعيات الأهلية، والذي أعدّته المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة على مدار يومين، حيث تم تدريب المشرفين على كل الأمور المتعلقة برحلة الحج، سواء المهارات الإشرافية والتعليمات الطبية وغيرها من الأمور المتعلقة برحلة الحج.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، سمو مهمة خدمة ضيوف الرحمن وأهمية الدور الذي يؤديه مشرفو الحج في إنجاح موسم الحج، مشيرة إلى تميز هذه الخدمة المقدمة من خلال حج الجمعيات الأهلية بما تملكه من خبرة وقدرة في تقديم أفضل الخدمات، وهو ما يُعد من العوامل المهمة التي كان لها أكبر الأثر في تميز ونجاح حج الجمعيات الأهلية إلى جانب كونه الأكثر اقتصاديًا مقارنة بجودة وكفاءة الخدمة المقدمة مقابل تكلفة الحج.

وأضافت القباج، أن اختيار المشرفين تم بكل شفافية ونزاهة، حيث تقدم للاختبارات 500 راغب في الإشراف لموسم الحج لهذا العام خضعوا للاختبارات التحريرية والشفاهية والمقابلات الشخصية ويخضع من اجتازوا تلك الاختبارات وعددهم 114 مشرفًا لهذا البرنامج التدريبي المكثف لتأهيلهم وتزويدهم بكل القدرات اللازمة لأداء موسم حج متميز، كما تعود الحجيج من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الاستعداد لموسم الحج الجمعيات الأهلية بدأ مبكرًا بالتحضيرات اللازمة وحجز أفضل الفنادق والتأكد على وسائل المواصلات الحديثة وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى ذلك التعاون مع الوزارات المختلفة المعنية، حيث تخصيص عيادات وزارة الصحة بفنادق حجاج الجمعيات الأهلية بمكة والمدينة لتوفير أفضل خدمة صحية.

كما أكدت أن موسم الحج يشهد تمثيلًا لدار الإفتاء، إضافة إلى التعاون مع وزارة الأوقاف والذي يُعد استمرارًا للأعوام الماضية، حيث تمت استضافة واعظين وواعظات ضمن رحلة الحج يقدمون كل المعلومات الدينية المطلوبة لضيوف الرحمن خلال أداء الشعائر، مضيفة أن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 5250 حاجًا، تمنت لهم كل التوفيق وأن يتقبل منهم الله.

من جهته، أكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، لشئون العمل الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن البرنامج التدريبي تضمن محاضرات دينية قام بها الدكتور مجدي عاشور، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية حول استخدام التقنيات الحديثة بما ييسر على الحاج فى أداء المناسك المقدسة ومشاركة لوزارة الصحة تناولت أهم التعليمات الصحية لموسم حج ناجح، وتم عقد عدد من ورش العمل فيما يتعلق بإجراءات الحج من التسكين والتفويض والمشاعر.

وأضاف عبدالموجود أنه تم التدريب على التيسيرات الدينية الخاصة بالمشاعر المقدسة، وكذلك استخدام التكنولوجيا والرقمنة خلال رحلة الحج للمشرفين، كما تم تنظيم محاضرات خاصة للتنمية البشرية لتأهيل المشرف التعامل مع مجموعات الحج.

وأشار عبدالموجود إلى انطلاق اللقاءات المختلفة على مستوى الجمهورية لتدريب ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي ووزارتيّ الأوقاف والصحة، ودار الإفتاء، تحقيقًا لمنظومة متكاملة من التوعية.