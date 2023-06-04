ملك بريطانيا يتخلى عن بعض ممتلكاته ويعرضها للإيجار

اشترى الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، عقار لوينيرمود في عام 2007 المملوك من قبل دوقية كورنوال، ودفع 1.2 مليون جنيه إسترليني مقابل مزرعة فاخرة بالقرب من لاندوفري في كارمارثينشاير.

وزعمت مصادر ملكية مقربة أنه من "غير المرجح" أن الملك سيستخدم المزرعة كما فعل عندما كان أمير ويلز، حيث استخدمها سابقًا كقاعدة له خلال رحلاته المنتظمة إلى ويلز، لكنه نقلها إلى ابنه الأكبر الأمير ويليام بعد توليه العرش.

ممتلكات العائلة المالكة البريطانية تثير الجدل

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، أنه بعد حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، بدأ مساعدوه في التفكير في ما يجب فعله بالعديد من المنازل التي يملكها أو يستخدمها تشارلز، والتي تشمل بيركال وهايجروف وكلارنس هاوس وبالمورال وساندرينجهام.

وتابعت أن أحد المصادر الملكية المقربة من الملك، قال إنها كانت "مشكلة تحتاج إلى معالجة" مع المناقشات الجارية حول زيادة وصول الجمهور إلى بعض ممتلكات تشارلز للمساعدة في التمويل.

وأضافت أنه منذ أن مُنحت دوقية كورنوال للأمير وليام، دفع الملك إيجارًا لعقار لوينيرمود، الذي يقع على مساحة ضخمة تبلغ 192 فدانًا، من المقرر أن ينتهي عقد الإيجار في وقت لاحق من الصيف، حيث أكد قصر باكنجهام أن الملك قد أعطى إشعارًا إلى الدوقية في وقت سابق من هذا العام.

وفي الوقت نفسه، ستتوفر عقارات أخرى للإيجار للعطلات عندما لا يكون الملك مقيمًا فيها، وبحسب ما ورد قال متحدث باسم أمير ويلز إن الملك ليس لديه خطط لشراء منزل في ويلز، مفضلاً البقاء في الفنادق لمساعدة الاقتصاد المحلي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ويليام ورث دخلًا قيمته 23 مليون جنيه إسترليني سنويًا من دوقية كورنوال، وباعتباره وريث العرش، يحق للأمير الحصول على الفائض السنوي الناتج عن محفظة الدوقية الهائلة للأراضي والمباني والاستثمارات المالية.

وأضافت الصحيفة أنه في عام 2021، اعترف تشارلز بأنه اشترى منزلاً في ويلز "ربما تأخر 40 عامًا على الأرجح"، مدعيًا أن امتلاك عقار في البلاد يعد "جزءًا مهمًا" من الاحتفاظ بلقبه.