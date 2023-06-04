محافظ الإسكندرية يبحث مع سفيرة الإمارات تعزيز سبل التعاون والاستثمار

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الأحد، السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية، وذلك لبحث سبل التعاون وإيجاد فرص استثمار بين الجانبين.

في بداية اللقاء، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باستقبال السفيرة على أرض الإسكندرية، واستهل الحديث عن جائزة التميز الحكومي العربي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تسهم في تشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة في العالم العربي.

وأكد اللواء محمد الشريف على إنجازات الدولة المصرية في كثير من النواحي، لافتًا إلى أننا نطمح في القضاء على البيروقراطية وزيادة فرص الاستثمار، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تتميز بفرص سياحية كثيرة ومواقع رائعة مثل قلعة قايتباي وغيرها من المناطق الجذابة، كما أكد أن الاستثمار في الإسكندرية هو اختيار ناجح.

ومن جانبها، شكرت السفيرة مريم الكعبي المحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدة على مكانة مصر الكبيرة في الإمارات وعمق العلاقات التي تجمع بين الجانبين، وأوضحت أن جائزة التميز الحكومي تأتي في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة التي لها تجربة رائدة في مجال الجودة والتميز الحكومي وأنظمة التنمية الإدارية.

وأشارت السفيرة إلى أن دولة الإمارات تهتم حاليًا بمبادرة المسرعات الحكومية، وهي مبادرة لتكوين منصّة عمل مشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الجهات الحكومية، وتطوير العمل الحكومي من خلال تبنّي نموذج عمل فريد من نوعه يرتكز على النتائج المسرّعة، والتعاون الوثيق بين الجهات، والابتكار لإنجاز المطلوب خلال 100 يوم.



وأضافت السفيرة أن هناك أيضًا مبادرة التنافسية التي تسهم في دعم نموذجها الاقتصادي الجديد ليكون نموذجًا مستقبليًا يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتسجيل المجهودات والإنجازات الحكومية.

جانب من استقبال محافظ الإسكندرية سفيرة دولة الإمارات

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