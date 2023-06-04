الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالأسماء.. الزمالك يستقر على الراحلين عن الفريق نهاية الموسم الجاري

الزمالك
الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك في اجتماعه الأخير، على تحديد معالم قائمة الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد وتم الاستقرار على استبعاد عدد من اللاعبين من قائمة الفريق الحالية والذين لن يتم قيدهم في القائمة بالموسم الجديد.

وسيتم استبعاد اللاعبين العشرة بعد ظهورهم بمستوى متواضع هذا الموسم، بعد التنسيق مع الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، الذي قام بتحديد اللاعبين الذين ليس في حاجة إليهم ولا يملكون المواصفات الفنية والبدنية التي يحتاجها لتنفيذ طريقة لعبه الجديدة.

‏ويأتي في مقدمة اللاعبين المستبعدين يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر بعد توقيعهم لنادي بيراميدز، على عقود تبدأ من الموسم الجديد.

كما تقرر عدم قيد محمد عبد الشافي لرغبته في الاعتزال وعبد الله جمعة لكثرة الإصابات وتعمده عدم المشاركة في المباريات ومحمد عبد الغني ومحمود شبانة وعمرو السيسي لظهورهم  بمستوى فني متواضع وفقا لرؤية أوسوريو.

 
‏ويبحث مجلس الإدارة الاستغناء عن محمد أشرف روقا بسبب غضب الجماهير ضده ولكن المفاجأة أنه أوسوريو  يتمسك باللاعب.


ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، استعدادا للمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها غدا الاثنين، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر، أن يعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة، قبل الدخول في المعسكر مغلق  اليوم حتى موعد المباراة.

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