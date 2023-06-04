الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بشكرك يا ريس.. أحمد بغدودة: "أنا مش هربان وبحب مصر اللى اتولدت وهموت فيها"

أحمد بغدودة
أحمد بغدودة

وجه لاعب منتخب مصر للمصارعة، أحمد فؤاد بغدودة، الشكر والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في أول ظهور له منذ واقعة اختفائه من بعثة منتخب مصر للمصارعة، المشاركة في البطولة الإفريقية بتونس، الشهر الماضي.

وقال، خلال مقطع فيديو: "أحب أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته، اللي بسببها فرحت أوي وأنا مش هربان يا ريس أنا بحب مصر اللي اتولدت وهموت فيها".

وأضاف: "مصر مليانة مواهب كتير بس عايزين الدعم وحسن التعامل مع اللاعب، وأحب أشكر شعب مصر العظيم على الدعم إنتوا أحلى حاجة في حياتي.. ادعولي الفترة دي".

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد قدمت منحة للاعب أحمد فؤاد بغدودة، للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أحمد بغدودة الرئيس السيسي هروب أحمد بغدودة مصر البطولة الأفريقية

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