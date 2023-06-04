الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وظائف خالية لأبناء رأس غارب بمشروعات طاقة الرياح

طواحين الرياح
طواحين الرياح

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن وجود عدد من الوظائف الخالية في إحدى شركات طاقة الرياح العاملة في نطاق المدينة، وتوفير عدد 10 وظائف شاغرة لأهالي ومواطني مدينة رأس غارب.

وأكد مجلس مدينة رأس غارب في بيانٍ له، أن اختيار أبناء رأس غارب في تلك الوظائف جاء حرصًا على المشاركة المحلية المجتمعية، علمًا بأن جميع المقبولين للوظائف المتاحة سوف يتمتعون بالتأمين الاجتماعي و الانتقالات من و إلي الموقع و غيرها من المميزات الأخرى. 

وجاءت الوظائف المطلوبة علي النحو التالي: عدد 2 مهندس مدني، خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمهندس مدني في مشروعات طاقة الرياح، ومن بين الشروط اجادة اللغة الانجليزية بامتياز، وان لا يتجاوز سنه 35 سنة.

كما ذكر مجلس مدينة رأس غارب في بيانه، أنه مطلوب 2 مهندس مدني، خبرة لا تقل عن سنة  كمهندس مدني في مشروعات طاقة الرياح، ويجيد اللغة الانجليزية بامتياز، وان يكون الحد الاقصى السن 23 سنة.

كما ورد في الإعلان وجود وظائف خالية لـ 2 مسئول صحة وسلامة مهنية بخبرة لا تقل عن 3 سنوات كمسئول صحة وسلامة مهنية في مشروعات طاقة الرياح،  لغة انجليزية ممتازة، الحد الاقصى للسن 27 سنة، حاصل على قدرٍ كافٍ من الشهادات المعتمدة يؤهله للعمل، ومسئول تواصل مجتمعي على دراية بالتواصل مع المجتمع المحلي برأس غارب، ولديه القدرة على حل المشكلات، مهارات تواصل ممتازة، تحدث اللغة الانجليزية بشكل جيد جدًا، الحد الأقصى للسن 30 سنة، ويفضل من له خبرة بنفس الوظيفة سابقًا.

كذلك عدد 2 مترجم لغة صينية، بجانب اللغة الانجليزية تكون جيدة جداً، ولدية مهارات تواصل ممتازة، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس الوظيفة المطلوبة، والسن لا يتجاوز 30 سنة.

ويكون التقدم من خلال المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بدءًا من اليوم الأحد، وحتى الخميس الموافق (8/6/2023)، والأوراق المطلوبة السيرة الذاتية + صورة البطاقة.

الوظائف المطلوبة أماكن التقديم الوظائف الخالية هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة رياح رأس غارب رأس غارب وظائف خاليه وظائف شاغرة

مواد متعلقة

وكيل تموين البحر الأحمر يعلن توافر السلع في الأسواق والمتاجر

الأكثر قراءة

إحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام بمقاطع إباحية إلى الجنايات

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الموريتاني (فيديو)

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

توصيل المرافق لمنطقة الـ"108 أفدنة" بالدقهلية بتكلفة 350 مليون جنيه

طلب تحريات المباحث حول غرق شاب فى شاطئ أبويوسف بالإسكندرية

التحقيق مع سائق صدم مسنة بسيارته في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة