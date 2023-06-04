وظائف خالية لأبناء رأس غارب بمشروعات طاقة الرياح

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن وجود عدد من الوظائف الخالية في إحدى شركات طاقة الرياح العاملة في نطاق المدينة، وتوفير عدد 10 وظائف شاغرة لأهالي ومواطني مدينة رأس غارب.

وأكد مجلس مدينة رأس غارب في بيانٍ له، أن اختيار أبناء رأس غارب في تلك الوظائف جاء حرصًا على المشاركة المحلية المجتمعية، علمًا بأن جميع المقبولين للوظائف المتاحة سوف يتمتعون بالتأمين الاجتماعي و الانتقالات من و إلي الموقع و غيرها من المميزات الأخرى.

وجاءت الوظائف المطلوبة علي النحو التالي: عدد 2 مهندس مدني، خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمهندس مدني في مشروعات طاقة الرياح، ومن بين الشروط اجادة اللغة الانجليزية بامتياز، وان لا يتجاوز سنه 35 سنة.

كما ذكر مجلس مدينة رأس غارب في بيانه، أنه مطلوب 2 مهندس مدني، خبرة لا تقل عن سنة كمهندس مدني في مشروعات طاقة الرياح، ويجيد اللغة الانجليزية بامتياز، وان يكون الحد الاقصى السن 23 سنة.

كما ورد في الإعلان وجود وظائف خالية لـ 2 مسئول صحة وسلامة مهنية بخبرة لا تقل عن 3 سنوات كمسئول صحة وسلامة مهنية في مشروعات طاقة الرياح، لغة انجليزية ممتازة، الحد الاقصى للسن 27 سنة، حاصل على قدرٍ كافٍ من الشهادات المعتمدة يؤهله للعمل، ومسئول تواصل مجتمعي على دراية بالتواصل مع المجتمع المحلي برأس غارب، ولديه القدرة على حل المشكلات، مهارات تواصل ممتازة، تحدث اللغة الانجليزية بشكل جيد جدًا، الحد الأقصى للسن 30 سنة، ويفضل من له خبرة بنفس الوظيفة سابقًا.

كذلك عدد 2 مترجم لغة صينية، بجانب اللغة الانجليزية تكون جيدة جداً، ولدية مهارات تواصل ممتازة، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس الوظيفة المطلوبة، والسن لا يتجاوز 30 سنة.

ويكون التقدم من خلال المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بدءًا من اليوم الأحد، وحتى الخميس الموافق (8/6/2023)، والأوراق المطلوبة السيرة الذاتية + صورة البطاقة.