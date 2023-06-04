الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 11.3% ارتفاعًا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر وموريتانيا عام 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا لتسجل 42.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 38.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى موريتانيا 41.1 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 38.3 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من موريتانيا 1.8 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 241 ألف دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 644.4%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى موريتانيا خلال عام 2022:

1. أسمدة بقيمة 11 مليون دولار.
2. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 8.9 مليون دولار.
3. ملح وكبريت بقيمة 7.2 مليون دولار.
4. محضرات خضر  بقيمة 4.3 مليون دولار.
5. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 4.1 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من موريتانيا خلال عام 2022

1. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 1.1 مليون دولار.
2. أسماك بقيمة 678.6 ألف دولار.
3. ملابس بقيمة 3.4 ألف دولار.
4. أثاث بقيمة 612 دولار.
5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية  بقيمة 269 دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الموريتانية في مصر 512 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 10 آلاف دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5020%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بموريتانيا 985 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 233 ألف دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 322.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الموريتانيين العاملين في مصر 139 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 141 ألف دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 1.4%.

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