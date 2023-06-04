الجامعة اليابانية تحصد المركز الـ55 عالميًا والتاسع محليًا في تصنيف «تايمز البريطاني»

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن حصاد الجامعة المركز الـ55 عالميًا على مستوى 1591 جامعة دوليًاـوالتاسع محليًا على مستوى 37 جامعة من الجامعات المصرية تم ظهورها في تصنيف تايمز البريطاني للتعليم العالى لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023.

وأوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن هذا الإنجاز نتاج دعم مجلس الأمناء والبحث العلمى والتأثير والإستفادة من الخبرات اليابانية الكبرى فى البحوث ذات الصلة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على الرغم من حداثة الجامعة وعدد أعضاء هيئة تدريس الجامعة المحدود نسبيًا، مشيرًا إلى أن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يعد من ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية «2021- 2025» للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

و أشار رئيس الجامعة أن لجنة التنمية المستدامة بالجامعة قامت بإعداد ملف التنمية المستدامة الخاص بالجامعة لعام 2023، والذى يضم 10 أهداف من إجمالى 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة التى تسعى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لتحقيقها، حيث سجلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا موقعًا متميزًا فى أربعة أهداف: "الهدف رقم 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية"، "الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، الهدف رقم 13: العمل المناخى " ، "الهدف رقم 7: طاقة نظيفة وبأسعار فى متناول الجميع " والذى حصلت فيه الجامعة على المركز رقم 55 على مستوى العالم.

وأكدت الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات ورئيس لجنه التنمية المستدامة بالجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الهدف رقم "7" الطاقه النظيفة من حيث البحث والتطبيق والبرامج التعليميه والتوعية الجماهيرية أيضًا لأن له تأثير مباشر على الحد من تغير المناخ تماشيًا مع خطة الدولة واستراتيجية مصر 2030، بالإضافة إلى ذلك فإن منشآت الجامعة تعد مثال حى للمنشآت الصديقة للبيئة والتى تدعم هذا الهدف.

إلى جانب ذلك فقد ظهرت الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات المصنفة فى بقية الـ"6" أهداف التى شاركت الجامعة بملفات خاصة بهم.